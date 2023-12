Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 30 dicembre 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 30 dicembre 2023, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, la Luna nel corso delle prossime ore di questa giornata di fine dicembre girerà dalla vostra parte. Se il vostro partner ha bisogno di dimostrazioni di affetto, sicuramente non troverete problemi a dimostrargliele con atti pratici. Per quanto riguarda il lavoro, continuate a credere e portare avanti i vostri progetti.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 30 dicembre 2023), quello in arrivo sarà l’anno per celebrare il vostro amore. Nel corso delle prossime ore girerà tutto a vostro favore. In particolare se vorrete avere un figlio, sposarvi o iniziare una convivenza. Questa fine del mese sarà particolarmente emozionante. Capitolo lavoro: è arrivato il momento di risolvere alcune tensioni coi propri colleghi.

GEMELLI

Cari Gemelli, nel corso delle prossime ore di questo dicembre la Luna non sarà vostra amica. Ma non perdete le speranze in amore, perché gennaio promette sorprese positive. Se avete vissuto l’esperienza della separazione matrimoniale, non buttatevi giù: nel 2024 gli affari di cuore potrebbero ripartire. Lavoro? Avete vissuto dei cambiamenti radicali.

CANCRO

Cari Cancro, la Luna è ancora un po’ dispettosa. In amore potrebbe esserci una chiusura amara del 2023, ma gli affari di cuore potrebbero ripartire da gennaio 2024. Vi hanno lasciato? Sfogatevi, buttate fuori tutto. Ma non perdete le speranze di trovare la persona giusta al vostro fianco. Per quanto riguarda il lavoro, avete fatto grandi miglioramenti.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 30 dicembre 2023), il vostro cuore batte a duemila per il vostro partner. Con la Luna che gioca a vostro favore, potete veramente fare tutto. L’influsso lunare vi permetterà anche di risolvere quelle lontananze amorose, dove ci fossero. Per quanto riguarda il lavoro, avete bisogno di sicurezza, soprattutto per il futuro.

VERGINE

Cari Vergine, il mese di dicembre vi lascia dentro un bellissimo ricordo. Avrete voglia di amare una persona. Apritevi all’amore e soprattutto non sottovalutate le relazioni, anche se nate da pochi giorni. Per quanto riguarda il lavoro, dovrete prevedere il futuro e soprattutto portare avanti i vostri progetti.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 30 DICEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: il vostro cuore batte a duemila per il vostro partner. La Luna gioca a vostro favore…