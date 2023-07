Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 15 luglio 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 15 luglio 2023, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, periodo molto positivo in amore, qualcuno potrebbe fare un bell’incontro e imbattersi in una persona interessante. Lasciatevi sorprendere (e magari anche trascinare) dall’amore, i sentimenti vanno sempre curati e non bisogna mai far mancare al cuore emozioni di questo tipo. Discorso simile anche sul lavoro: siate aperti a nuove opportunità, potrebbero arrivare proposte promettenti.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 15 luglio 2023), allarme rosso in amore, è molto alto il rischio tensioni o discussioni con il partner: cercate di comunicare apertamente con chi vi sta accanto per risolvere eventuali problemi. Per quanto riguarda il lavoro, potreste ricevere una proposta interessante o un’opportunità di crescita.

GEMELLI

Cari Gemelli, l’amore è al centro di tutto: i single possono fare incontri speciali, le coppie invece avranno modo di rinnovare il dialogo e condividere i rispettivi sentimenti più profondi. Lavoro? In arrivo nuove sfide professionali che vanno affrontate con coraggio e fiducia nelle vostre capacità, al momento sareste in grado di affrontare praticamente qualsiasi cosa quindi non abbiate alcun timore…

CANCRO

Cari Cancro, state per ricevere riconoscimenti per il vostro impegno, continuate a dare il massimo ancora per qualche giorno e verrete premiati. Le stelle sono dalla vostra parte e vi spianeranno la strada in questo senso.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 15 luglio 2023), le stelle sono importanti tanto che sarà possibile vincere una sfida d’amore o magari ritrovare un sentimento. Sono giorni ideali per amare, per le relazioni e per i viaggi.

VERGINE

Cari Vergine, tutto quello che non funziona sarà evidenziato nella giornata di domenica. Potreste essere proprio voi a sollevare il coperchio e quindi alzare il polverone. Volete vederci chiaro in alcune situazioni sia in amore sia sul lavoro.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 15 LUGLIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: sarà possibile vincere una sfida d’amore o magari ritrovare un sentimento.