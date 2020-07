Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 1 agosto 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, sabato 1 agosto 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 1 agosto 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, avete (finalmente) di nuovo voglia di amare, ma con la Luna opposta sarebbe meglio stare attenti. Sul lavoro meglio procedere con cautela, evitate i rischi inutili. Questioni legali o burocratiche da sistemare al più presto. TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, quella di domani (1 agosto 2020) sarà una giornata piuttosto positiva. Potrete anche tentare un riavvicinamento con qualcuno a cui tenete particolarmente. Bene il lavoro.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, nonostante Venere non sia più nel segno, le questioni sentimentali domani andranno molto bene. Sul lavoro potreste decidere di cambiare tutto e dedicarvi ad altro se quello che fate vi ha stancato.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

CANCRO

Cari Cancro, non siete al massimo della forma e la stanchezza si fa sentire. Eccome se si fa sentire… Sul lavoro la situazione è difficile, con Giove e Saturno sfavorevoli. Potreste anche essere costretti a ricominciare da capo.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Cari Leone, con Marte dalla vostra parte, questo mese è l’ideale per i sentimenti e i nuovi incontri. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, sul lavoro dovete assicurarvi di non lasciare cose a metà, è il momento di rimettersi in pari specialmente con le questioni burocratiche.

VERGINE

Cari Vergine, per voi si prospetta una giornata molto positiva, nonostante la sera possa esserci del nervosismo. In amore le cose vanno meglio, ma da qualche mese ci sono un po’ di problemi. Cambiamenti sul lavoro.

TUTTI GLI OROSCOPI

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 1 AGOSTO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox è quello della Vergine: giornata molto positiva per i nati sotto questo segno, ma in serata potrebbe esserci del nervosismo.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 1 agosto 2020 Oroscopo Branko oggi, venerdì 31 luglio 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 31 luglio 2020