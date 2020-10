Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 28 ottobre 2020

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, mercoledì 28 ottobre 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 28 ottobre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox la vostra giornata non partirà per il verso giusto, la mattina sarà un po’ turbolenta, siete molto stressati in questo periodo, ma per fortuna la Luna passa nel vostro segno nel pomeriggio e potrete recuperare un po’ di serenità. Riflettete bene sulle scelte da fare per quanto riguarda il vostro futuro professionale, valutate con attenzione.

TORO Cari Toro, discussioni in arrivo con il partner soprattutto per problemi di natura economica. Cercate di mantenere la calma, state aspettando una risposta importante ma dovete mettere in conto che potrebbe non arrivare. Sul fronte professionale piovono novità.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo il guru delle stelle quella di domani per voi sarà una giornata interessante, gli amori nati di recente potrebbero non aver soddisfatto le vostre aspettative, ma se invece qualcuno è rimasto ben ancorato al vostro cuore un motivo ci sarà e quindi meglio approfondire, soprattutto a novembre avrete modo di dare maggiore spazio all’amore. Per quanto riguarda il lavoro avete ancora dei problemi da risolvere.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

CANCRO

Cari Cancro, in questo periodo la vostra vita sentimentale non conosce tregua, ne avete passate di tutti i colori ma le incomprensioni non sono ancora terminate purtroppo, cercate di essere razionali e di comprendere anche il punto di vista del partner. Giove opposto crea anche problemi nel campo professionale.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Cari Leone, secondo il guru delle stelle quella di domani per voi sarà una giornata molto positiva e interessante per l’amore, la Luna e Marte sono dalla vostra parte, vento di passione, approfittatene. Anche sul fronte professionale non sembrano esserci nubi all’orizzonte.

VERGINE

Cari Vergine, ottime notizie per l’amore, torna finalmente la voglia di mettersi in gioco, conquistare la preda, vivere fino in fondo le emozioni positive e non lasciarsi scoraggiare dal primo ostacolo. Le stelle sono dalla vostra parte quindi datevi da fare.

TUTTI GLI OROSCOPI

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI 28 OTTOBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox è quello della Vergine: non abbiate paura di dimostrare il vostro interesse.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 28 ottobre 2020 Oroscopo Branko oggi, martedì 27 ottobre 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 27 ottobre 2020