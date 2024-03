Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 13 marzo 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 13 marzo 2024, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, durante la giornata potrete recuperare in amore, soprattutto se venite da un periodo di forte stress. Da domenica il Sole sarà favorevole, per cui potrete tornare a risplendere. Per quanto riguarda il lavoro, è un momento ottimo per fare degli investimenti importanti, e anche delle scelte per il futuro.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 13 marzo 2024), ottimi incontri per chi è single da tempo e ha voglia di rimettersi in gioco. Siete però molto critici sia di voi stessi che di chi vi circonda. Per quanto riguarda il lavoro, mantenete la calma: c’è troppa carne al fuoco e rischiate di bruciarvi.

GEMELLI

Cari Gemelli, sarà una giornata da vivere con calma, specie in amore. Chi è single può fare nuovi piacevoli incontri, soprattutto se è fermo ai box da tempo. In serata sarete un po’ sottotono, presi magari da una certa malinconia. Per quanto riguarda il lavoro, possono esserci grandi novità e nuovi spiragli, potete concludere qualcosa di bello.

CANCRO

Cari Cancro, Luna favorevole durante questa giornata. In amore però ci saranno perplessità soprattutto tra sabato e domenica. Per quanto riguarda il lavoro, venite da giornate di forte stress, ma potrete ritrovare serenità e sollievo, d’altronde avete Saturno che vi protegge se volete costruire nuovi progetti.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 13 marzo 2024), in amore e in generale nei rapporti sociali date spazio solo a relazioni autentiche. Nel fine settimana potete recuperare e ritrovare entusiasmo. Per quanto riguarda il lavoro, una richiesta non darà i frutti sperati, almeno per il momento.

VERGINE

Cari Vergine, tanta agitazione in amore e grande preoccupazione. Qualcosa non va come vorreste. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbero esserci complicazioni e discussioni. Se vi vengono proposte nuove mansioni di questo genere, meglio lasciar perdere. Dimostrate a tutti il vostro valore.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 13 MARZO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Ariete, ottimo momento sul lavoro. In amore chiaritevi se ci sono stati litigi.