Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 26 settembre 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 26 settembre 2023, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, questa è la giornata delle occasioni d’amore quindi non chiudetevi in casa. Sul lavoro dovrete impegnarvi molto perché sarà una settimana molto intensa.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 26 settembre 2023), massima attenzione in amore perché il cielo non aiuta dal punto di vista sentimentale. Sul lavoro sarebbe meglio iniziare a cercare nuovi collaboratori. Occhio alle occasioni sprecate.

GEMELLI

Cari Gemelli, attenzione in amore perché questa giornata è un po’ polemica. Sul lavoro sarete spinti verso nuove strade ma questo vi farà crescere ancora di più.

CANCRO

Cari Cancro, siete un po’ agitati ultimamente, dovreste ritrovare un po’ di serenità in more. Sul lavoro c’è bisogno del doppio dell’impegno perché nel vostro team non tutti si impegnano come dovrebbero. Solo una sana e consapevole libidine salva il giovane dallo stress e dall’azione cattolica, cantava Zucchero.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 26 settembre 2023), bella questa giornata per l’amore anche se domani ci sarà qualche pensiero in più. Sul lavoro dovreste prendervi una pausa. Non sempre si può ottenere quello che si vuole, ma vedrete che ci saranno belle soddisfazioni in arrivo.

VERGINE

Cari Vergine, questa giornata è perfetta per affrontare discorsi d’amore, anche scomodi. Sul lavoro c’è tanto entusiasmo, cercate di non perderlo. Anzi approfittate per rimboccarvi le maniche e capire da che parte state andando. Vedrete che tutto si aggiusta. Insomma, non tutto è perduto.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 26 SETTEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: se ci sono questioni in sospeso in amore, è il momento giusto per rimboccarsi le maniche e capire da che parte andare. Vedrete che presto tutto si aggiusta.