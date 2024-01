Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 23 gennaio 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 23 gennaio 2024, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, la posizione capricciosa della Luna nel corso delle prossime ore di questo gennaio potrebbe causarvi dei ritardi o dei contrattempi che potrebbero frenare i vostri piani. Se qualcuno proverà ad ostacolarvi, sarà il caso di non reagire impulsivamente. Meglio tenere un basso profilo e aspettare che passi la buriana. A volte bisogna fare buon viso a cattivo gioco.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 23 gennaio 2024), Urano nel segno porterà dei cambiamenti, anche se non sono in vista dei veri e propri stravolgimenti. In amore siete sempre voi a fare il bello e il cattivo tempo, ma sarà meglio non tirare troppo la corda con il partner soprattutto se di recente sono nati dei contrasti. La protezione di Giove arriverà solo a fine anno, quindi occorrerà avere pazienza.

GEMELLI

Cari Gemelli, prosegue questa fase piuttosto tesa nei rapporti di lavoro e nelle relazioni con i colleghi o con i collaboratori. In amore, però, non ci sarà più l’opposizione di Venere a giocarvi brutti scherzi. Cercate di parlare a viso aperto in maniera chiara, piuttosto che adottare tattiche o strategie che potrebbero peggiorare le cose.

CANCRO

Cari Cancro, la Luna in quadratura amplifica le situazioni negative e fa aumentare la vostra sensazione di inadeguatezza e di difficoltà nel corso di questo gennaio 2024. Si tratta di un periodo transitorio che va affrontato con maturità e saggezza. Cercate di moderare le vostre ambizioni e di evitate di fare il passo più lungo della gamba.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 23 gennaio 2024), quello che state vivendo è un periodo un po’ controverso, soprattutto per quanto riguarda la gestione delle proprietà. Nella seconda parte di febbraio potrebbero nascere discussioni o polemiche soprattutto se ci sono questioni in sospeso che non avete ancora risolto. La Luna in quadratura da venerdì prossimo renderà più chiare le scelte che dovrete fare anche in amore.

VERGINE

Cari Vergine, questo è il momento giusto per fare un po’ di pulizia soprattutto se ultimamente avete avuto a che fare con colleghi o falsi amici che non si sono dimostrati leali con voi. Le stelle che avrete a fine mese favoriranno l’amore e i contatti. Chi è single e sta cercando l’anima gemella, dovrà cercare di darsi da fare e guardarsi attorno.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 23 GENNAIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: momento giusto per fare un po’ di pulizia. Siete single? Guardatevi intorno e agite!