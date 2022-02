Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 22 febbraio 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 22 febbraio 2022, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, in amore è meglio rimandare eventuali confronti al 24 febbraio. Attenzione anche sul lavoro: bisogna fare ciò che si può, non di più. Un piano partito in autunno avrà bisogno di cambiare entro il mese di aprile. Siete in una situazione favorevole, ma orami sono due anni che volete recuperare terreno…

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 22 febbraio 2022), in amore la giornata sarà sottotono: dubbi da dissipare per le coppie davvero in crisi. Per quanto riguarda il lavoro, novità positive. In arrivo risposte importanti, sebbene non tutto è semplice come appare.

GEMELLI

Cari Gemelli, per voi si prospetta una giornata interessante in amore, anche per le scelte a lunga scadenza. Ci sono buone opportunità sul lavoro, ma Giove contrario vi suggerisce accordi da rivedere oppure da azzerare… Meditate.

CANCRO

Cari Cancro, le stelle sono con voi in amore: in caso di discussioni, vincereste voi a mani basse. Per quanto riguarda il lavoro, dovrete pensare a una nuova iniziativa entro la metà dell’anno.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 22 febbraio 2022), in amore se ci sono grandi difficoltà o poca passione è meglio fare un passo indietro o di lato. Previste soddisfazioni invece sul lavoro, almeno per la primavera. Potreste preparare un nuovo programma. Qualche novità succulenta.

VERGINE

Cari Vergine, buono l’amore, nelle prossime ore avrete la Luna favorevole, ideale per una proposta: affrettatevi a farla a breve. In ambito lavorativo, grazie ai buoni successi accumulati potete impostare nuove trattative.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 22 FEBBRAIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Gemelli: giornata interessante in amore, bene anche il lavoro.