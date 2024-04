Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 2 aprile 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 2 aprile 2024, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, la nuova settimana si è aperta per voi all’insegna del nervosismo: cercate di non perdere le staffe. Fate attenzione anche all’ambito professionale perchè i vostri capi potrebbero non sopportare questo vostro atteggiamento.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 2 aprile 2024), nel corso delle prossime ore avrete Urano contrastato da Marte e Saturno e questo vi porterà un vero e proprio flop sul lavoro. Ad essere più colpiti saranno i nativi con maggiori responsabilità che dovranno fare i conti con suddetti irrispettosi. Situazione sotto controllo in amore.

GEMELLI

Cari Gemelli, nel corso della settimana potrete dedicarvi di più agli affetti rispetto al lavoro. Qualche grana lavorativa sarà da mettere in conto durante le prossime ore.

CANCRO

Cari Cancro, non vi sentite soddisfatti a pieno della vostra vita, sia per quanto riguarda l’ambito lavorativo sia quello amoroso. Stringete i denti un altro po’ ancora. Presto il vento girerà.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 2 aprile 2024), nel corso delle prossime ore avrete finalmente l’occasione di raccogliere i frutti di quanto avete seminato. Il lavoro è in pole position mentre l’amore questa settimana passa in secondo piano, ma neanche così tanto…

VERGINE

Cari Vergine, nel corso di questa settimana avrete Marte e Saturno che potrebbero far emergere alcune verità scomode sulle ultime vostre azioni. Dovrete cercare di rimediare ai vostri errori per riappacificarvi con chi avete litigato o a cui avete fatto un torto.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 2 APRILE 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: finalmente l’occasione di raccogliere i frutti di quanto avete seminato.