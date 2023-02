Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 14 febbraio 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 14 febbraio 2023, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, parlate solo se necessario: quando sentite di avere ragione e quando pensate di avere le forze per dire le cose, lo fate di getto, evitate. Possibili novità sul lavoro che però risultano frenetiche. Nel tempo conviene cavalcare l’onda.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 14 febbraio 2023), Marte è entrato nel segno e ha regalato un primo accenno di forza che servirà ancora di più per tutti i progetti che avete in mente nei prossimi mesi. In queste ore sono favoriti gli incontri e le relazioni in genere.

GEMELLI

Cari Gemelli, per voi questo non è un mese ideale per i nuovi amori. Resta un cielo sin troppo tranquillo per quelli che hanno già una storia, che però non suscita più tante emozioni.

CANCRO

Cari Cancro, nelle prossime ore si rinforzeranno alcune situazioni lavorative e non. Poi dal 10 marzo, Urano tornerà favorevole e arriverà il bello… E’ chiaro che prima di allora bisogna chiarire qualcosa in amore, ma Venere in opposizione potrebbe anche inibire il desiderio di dire parlare e chiarire le varie questioni.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 14 febbraio 2023), è un periodo di potenza grazie alla Luna che sarà nel segno. I vostri progetti sono abbastanza importanti ma qualcuno potrebbe non essere d’accordo. Pronti a combattere?

VERGINE

Cari Vergine, più andiamo avanti in questo 2023 e più avrete certezze fino a coronare un grande ideale o un piccolo sogno entro la fine dell’anno. Le complicazioni di gennaio sembrano parzialmente superate. E’ rimasto ancora qualche piccolo problema fisico da superare.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 14 FEBBRAIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Toro: favoriti gli incontri e le relazioni in genere. Avanti così.