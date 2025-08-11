Icona app
Ultimo aggiornamento ore 12:21
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 12 agosto 2025

Immagine di copertina
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 12 agosto 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 12 agosto 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, una giornata perfetta per prendere una pausa: le tensioni degli ultimi giorni hanno spinto oltre il limite e ora, con Marte in opposizione, serve relax. Questioni burocratiche o ricordi insistenti sembrano moltiplicarsi, ma isolarti può darti la forza e la chiarezza per rimettere tutto al proprio posto. Ritagliati uno spazio per respirare, la calma ti restituisce energia preziosa.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 12 agosto 2025), la Luna è un po’ dispettosa: stancarsi è facile, così come sentirsi sotto pressione. Meglio rallentare e curare ogni dettaglio, soprattutto se stai organizzando spostamenti o progetti. Mai come ora, il relax in mezzo alla natura — con un buon pasto — è rigenerante e consolatorio.

GEMELLI 

Cari Gemelli, sei nel tuo elemento: idee, ironia e fantasia ti rendono irresistibile. È il momento di lanciarti in qualcosa di creativo, magari in compagnia di amici o semplicemente liberare la tua mente con un piccolo progetto. Giochi di parole, racconti, incontri: approfittane!

CANCRO

Cari Cancro, si sente aria di rinascita: la tensione si scioglie e cede il passo a un fine settimana carico di leggerezza. Con Giove e Venere schierati dalla tua parte, è il momento ideale per compiere scelte importanti — anche in amore — e lasciar andare ciò che pesa.

oroscopo paolo fox domani

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 12 agosto 2025), senti forte la voglia di emergere, vero? Anche se la stanchezza si fa sentire, ogni sforzo punta finalmente a un risultato. Le tensioni recenti vengono compensate da una ritrovata energia: preparati a raccogliere applausi e riconoscimenti dopo tanto impegno.

VERGINE

Cari Vergine, dopo settimane fitte di impegni, il weekend si prospetta come una boccata d’aria. Una pausa rigenerante è esattamente ciò di cui hai bisogno: prenditi cura di te, concedi al corpo e alla mente il riposo che meritano.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 12 AGOSTO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: dopo settimane fitte di impegni, il weekend si prospetta come una boccata d’aria.

Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
Ricerca