Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 12 febbraio 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 12 febbraio 2024, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, troppe volte avete la netta sensazione di lottare in un ambiente di persone non solo poco corrette ma anche poco chiare. Avete una certa visibilità ma potrete anche essere accusati di qualcosa che non avete né fatto né pensato… Bisogna evitare discussioni in amore. Non è il momento.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 12 febbraio 2024), nella vita non vi basta il lavoro, conta molto anche l’amore e gli incontri di questo periodo sono interessanti. Questa giornata aiuta a recuperare un po’ di serenità interiore. Vi attende un futuro migliore.

GEMELLI

Cari Gemelli, con queste stelle potete veramente decidere cosa fare. Non siete certamente persone che si pongono dei limiti, che si fermano perché ritengono di non essere all’altezza, di non avere l’età, di non avere più fiducia. Un nuovo progetto può finalmente decollare.

CANCRO

Cari Cancro, state per vivere una settimana piena di discussioni. Cercate di fare qualcosa di diverso, non vi affaticate ed evitate complicazioni. In questa giornata riflettete bene su quelle che sono le condizioni anche a livello sentimentale.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 12 febbraio 2024), le amicizie nate di recente non vanno cestinate, le relazioni che in questi giorni tornano ad essere importanti, non vanno prese alla leggera. Quello che nasce ora sarà sviluppato da marzo. Futuro migliore? Ora è possibile.

VERGINE

Cari Vergine, ogni sentimento andrà espresso in maniera libera. Le stelle sono dalla vostra parte con una Venere favorevole mentre i cuori solitari inizieranno a guardarsi attorno. Giove dissonante consiglia di mantenere la calma.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 12 FEBBRAIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: esprimete i sentimenti liberamente. Le stelle sono dalla vostra parte.