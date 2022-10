Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 10 ottobre 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 10 ottobre 2022, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, una giornata positiva complice anche la Luna in buon aspetto, potreste anche risolvere un problema che vi tormentava da tempo e che ha avuto risvolti inaspettati nel fine settimana. Sul lavoro avete ancora qualche dubbio sul da farsi. Rifletteteci bene.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 10 ottobre 2022), per voi si prospetta una giornata di alta tensione, cercate di essere cauti ed evitate spese eccessive in questo periodo, la Luna è dissonante e potrebbe creare qualche problema. Sul lavoro avete bisogno di essere più concreti e di portare avanti soltanto ciò che credete possa essere costruttivo.

GEMELLI

Cari Gemelli, se siete alla ricerca di un nuovo amore, cercate di essere ancora un po’ pazienti, vi tocca aspettare un altro po’, ma già alla fine del mese potrebbe arrivare il giorno giusto per fare la vostra scelta. Sul fonte professionale siete incappati in una lieve crisi, ma passerà. Dimostrate il vostro valore.

CANCRO

Cari Cancro, per voi si prevede una giornata nella quale dovrete mantenere la calma in amore, altrimenti potreste perdere le staffe con un non nulla, i nati sotto il segno del Capricorno e dell’Ariete potrebbero darvi del filo da torcere. Non è colpa vostra se alcuni progetti dal punto di vista professionale si sono arenati, cercate altro.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 10 ottobre 2022), per voi si prospetta una giornata interessante, la Luna è nel vostro segno e la passione di certo non vi manca, cercate di non trasformarla in una forma di gelosia ossessiva. Sul lavoro potrebbero svilupparsi dei progetti importanti.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

VERGINE

Cari Vergine, Venere e la Luna saranno nel vostro segno, chi si è innamorato nell’ultimo periodo dovrà cogliere l’occasione per dichiararsi finalmente al diretto interessato, chi è single potrebbe invece imbattersi in incontri interessanti. Potrebbe essere tornato il momento di scendere in pista.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 10 OTTOBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: con la Luna e Venere dalla vostra parte siete in una botte di ferro, se siete innamorati dichiaratevi.