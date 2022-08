Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 25 agosto 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 25 agosto 2022, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, in queste ore siete un po’ in calo dal punto di vista emotivo, rimandate le discussioni con il partner a giornate migliori. Per quanto riguarda il lavoro, siete stanchi, non strafate. Calma.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 25 agosto 2022), buone notizie in amore, Venere è dalla vostra parte, vivrete una giornata da favola con il vostro partner. Non è, invece, il momento di pensare al lavoro concedetevi un meritato riposo dopo le recenti fatiche.

GEMELLI

Cari Gemelli, l’amore si preannuncia turbolento, nelle prossime ore sarebbe meglio stare un po’ da soli. Anzi, magari concentratevi nel lavoro, ci sono per voi ottime prospettive di guadagno.

CANCRO

Cari Cancro, cercate di stare un po’ attenti. Se siete in coppia la giornata si annuncia complicata, litigiosa. Per il lavoro ancora qualche giorno e potreste avere occasioni da favola da cogliere al volo.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 25 agosto 2022), è il vostro momento. State vivendo un idillio con il partener. Se siete soli, questo è il momento giusto per agire: potreste incontrare l’anima gemella. Lavoro? Positivo anche l’ambito lavorativo, alcuni progetti si concretizzeranno a breve.

VERGINE

Cari Vergine, nelle prossime ore il vostro umore sarà altalenante. Questo non vi consentirà di vivere un rapporto di coppia sereno, aspettate giorni migliori. Per quanto riguarda il lavoro, tutto procede per il meglio.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 25 AGOSTO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: è il vostro momento. Ottime notizie sia dall’amore sia dal lavoro.