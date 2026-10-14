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Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 15 ottobre 2026

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AGF
di Marco Nepi
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Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 15 ottobre 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 15 ottobre 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, la giornata vi mette davanti a una scelta che non può essere rimandata ancora a lungo. Non è detto che dobbiate agire immediatamente, ma dovrete almeno decidere quale direzione prendere. Nel lavoro, una persona potrebbe chiedervi di assumervi una responsabilità aggiuntiva: valutate bene le condizioni prima di accettare. In amore, cercate di non trasformare una piccola divergenza in una questione di principio. A volte fare un passo verso l’altro è il modo migliore per ripartire.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 15 ottobre 2026), il cielo vi invita a recuperare il piacere delle cose fatte con calma. Una giornata apparentemente ordinaria può rivelarsi utile per sistemare una questione domestica, rivedere un progetto o riprendere un’attività che vi dà soddisfazione. Sul lavoro, la costanza sarà più efficace delle iniziative clamorose: continuate a costruire senza farvi distrarre dai risultati degli altri. In amore, un’atmosfera più distesa favorisce le confidenze e aiuta a ritrovare quella sicurezza emotiva di cui avete bisogno.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE
GEMELLI 

Cari Gemelli, una notizia potrebbe cambiare il tono della giornata e riportare in primo piano un’opportunità che credevate ormai sfumata. Siete pronti a cogliere gli stimoli, ma prima di prendere un impegno cercate di capire quali conseguenze avrà sulla vostra agenda. Nei rapporti professionali, una buona idea può convincere anche chi inizialmente era scettico. I sentimenti chiedono leggerezza: una serata diversa dal solito, una telefonata o un incontro organizzato all’ultimo momento possono regalare emozioni piacevoli.

CANCRO

Cari Cancro, non tutte le risposte arriveranno dagli altri: alcune matureranno dentro di voi, quando smetterete di cercare conferme a ogni costo. Sul lavoro potreste dover gestire una persona particolarmente esigente, ma mantenere un atteggiamento pacato vi aiuterà a non alimentare tensioni. È una giornata utile anche per rivedere un obiettivo personale e capire se corrisponde ancora ai vostri desideri. In amore, lasciate parlare la tenerezza. Un gesto premuroso può ricucire una distanza meglio di un lungo discorso.

oroscopo paolo fox domani
AGF
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 15 ottobre 2026), avete voglia di mettervi alla prova e le circostanze potrebbero offrirvi un’occasione per farlo. Una proposta, una riunione o un confronto importante vi permetteranno di mostrare le vostre capacità, purché sappiate riconoscere anche il contributo degli altri. Se qualcosa non procede come previsto, evitate di interpretarlo come una sconfitta: potrebbe essere soltanto necessario cambiare metodo. In amore cresce il desiderio di sentirvi scelti e apprezzati. Dite chiaramente ciò che vi manca, senza aspettare che il partner lo indovini.

VERGINE

Cari Vergine, le stelle vi spingono a liberarvi di un impegno diventato più pesante del necessario. Potreste accorgervi che una procedura, un’abitudine o un modo di organizzare il lavoro può essere semplificato. Non abbiate paura di sperimentare una soluzione nuova, anche se non avete la certezza che tutto andrà alla perfezione. Nei rapporti personali, invece, sarà importante non confondere la sincerità con la durezza: potete dire ciò che pensate senza ferire. In amore, un po’ di spontaneità farà bene anche alle relazioni più solide.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 15 OTTOBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX 

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: le stelle vi spingono a liberarvi di un impegno diventato più pesante del necessario.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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