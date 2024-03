Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 14 marzo 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 14 marzo 2024, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, nel corso delle prossime ore prestate grande attenzione ai rapporti con gli altri e soprattutto alle parole che userete in determinate situazioni. C’è poi proprio chi in questo momento non sta bene e il nervosismo rischia di fare anche peggio… Non disperate: il 2024 vi regalerà enormi soddisfazioni, dovrete solo armarvi di pazienza e aspettare che questo caos passi.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 14 marzo 2024), vi attendono 48 ore importanti per riconsiderare un amore, riavvicinarvi a qualcuno o confrontarvi su una faccenda delicata. Chi ha una relazione dovrebbe arrivare “vivo” al weekend per poi parlare con il partner e capire come aggiustare il tutto. Ci sono ancora molti crucci riguardo i soldi.

GEMELLI

Cari Gemelli, è arrivato il momento di fermarvi e ragionare seriamente sul da farsi, soprattutto se c’è insoddisfazione riguardo i guadagni: le risorse non vi bastano, nonostante i tanti impegni, dunque è tempo di capire cosa fare. Meglio farlo subito perché la seconda parte del 2024 vi lascerà meno spazio per le riflessioni.

CANCRO

Cari Cancro, la Luna e Venere vi sosterranno in amore in queste 24 ore di metà marzo, ora sta a voi capire cosa volete in ambito sentimentale: potete scegliere tra una relazione che duri in eterno o un flirt… Per quanto riguarda il lavoro, avrete presto l’opportunità di fare una scelta o di rinnovare un contratto. Coraggio!

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 14 marzo 2024), avete voglia di recuperare sintonia e intimità con il partner: ultimamente avete trascurato un po’ troppo i sentimenti. In questo periodo, tra l’altro, potete trasmettere una grande forza e passione alle persone che amate: non sprecate quest’istinto naturale. Vi aspetta un fine settimana di recupero importante.

VERGINE

Cari Vergine, la Luna e Giove, ma in generale gran parte delle stelle, vi sostengono e vi incoraggiano ad andare avanti e lavorare bene per godere di grandi vantaggi a partire dalla seconda parte dell’anno: entro l’estate qualcuno dovrà chiudere un accordo.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 14 MARZO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: la Luna e Giove vi sostengono e vi incoraggiano ad andare avanti e lavorare bene per godere di grandi vantaggi nel prossimo futuro.