Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 13 luglio 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 13 luglio 2023, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, questa giornata parla di passione sia per chi è in coppia sia per i single quindi non chiudetevi in casa. Sul lavoro cercate di portare a termine i vostri progetti. Inutile lasciare le cose a metà o incompiute. Meglio rimboccarsi le maniche e agire.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 13 luglio 2023), avete ritrovato un bell’equilibrio in amore e adesso è il momento di goderselo tutto. Sul lavoro tutto procede bene, soprattutto per i lavoratori indipendenti anche se non siete del tutto soddisfatti dei vostri guadagni.

GEMELLI

Cari Gemelli, la luna vi protegge quindi l’amore andrà a gonfie vele. Sul lavoro non siate troppo polemici ma cercate di risolvere i problemi. Ce ne sono tanti che vi tormentano come non vi capitava da tempo.

CANCRO

Cari Cancro, questa è una giornata un po’ piatta per l’amore ma non fatevi stravolgere dai dubbi. Sul lavoro mantenete la calma e fate tutto con i vostri tempi. Sarete in grado di ottenere grandi cose in ogni campo, ma senza avere fretta o ansia.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 13 luglio 2023), siete un po’ irrequieti in amore ultimamente quindi attenzione alle discussioni. Sul lavoro è un periodo delicato ma riuscirete a superare ogni ostacolo e uscire vincenti.

VERGINE

Cari Vergine, avete voglia di innamorarvi e non solo di storielle passeggere. Sarete in grado di togliervi belle soddisfazioni. Non prendetevela se qualcosa non va come vorreste. Sul lavoro dalla prossima settimana arriveranno cambiamenti importanti.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 13 LUGLIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: i cuori solitari possono presto trovare ristoro affianco ad una persona nuova da amare. Non volete solo sesso occasionale.