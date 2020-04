Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 26 aprile 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 26 aprile 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, quella di oggi (domenica 26 aprile) sarà una giornata importante, dovrete lasciarvi alle spalle tutte le divergenze accumulate durante la settimana, sia a casa sia al lavoro. Non dovete più nascondere le vostre emozioni, anzi, è arrivato il momento di affrontarle e a testa alta.

SCORPIONE

Cari Scorpione, quella di oggi sarà una giornata un po’ tormentata secondo Paolo Fox, evitate complicazioni, non vi piaceranno. Potreste avvertire un po’ di tensione a casa, verso sera vedrete che andrà meglio. Evitate polemiche sterili.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, chi ha qualcosa da dire parli ora o taccia per sempre. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, questo fine settimana ha tirato fuori il peggio di voi, ma non avete ancora finito. Il vostro animo bellicoso porterà altri contrasti, in famiglia e nel lavoro. Siate più cauti. Molto più cauti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox, questo fine settimana finalmente si cambia aria, sarete più sereni, sarà che maggio si avvicina. Il Sole è favorevole al vostro segno, vi sentite molto più forti e sicuri di voi stessi. L’indecisione ha lasciato il posto a una grande forza d’animo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo Paolo Fox dovete puntare tutto sull’amore in questi giorni, estendete le vostre conoscenze, chi è a caccia dell’anima gemella potrà finalmente lanciarsi senza paracadute in una nuova storia. Chi ha progetti in mente deve trovare il modo di attuarli.

PESCI

Cari Pesci, secondo Paolo Fox la giornata di oggi (domenica 26 aprile 2020) vedrà Venere ancora contraria, ma non è una condanna per il vostro cuore, certo è che può rendere alcune mancanze ancora più pesanti. Chi avverte ancora tensioni nella vita di coppia deve cercare di esorcizzare i demoni del passato. Mantenete la calma nel mentre.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 26 APRILE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: il weekend porta consiglio, il Sole torna a baciare il vostro segno, lasciate da parte l’indecisione. Sta per arrivare il vostro momento.

