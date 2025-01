Oroscopo Paolo Fox 2025: le previsioni segno per segno per il nuovo anno

Quali sono le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per il 2025? Con il nuovo anno molti hanno la curiosità di scoprire cosa prevedono le stelle. Un po’ per gioco, un po’ per scaramanzia, un’occhiata agli astri non fa mai male. Vediamo allora le previsioni dell’astrologo più amato, Paolo Fox, che ogni anno pubblica un libro di grande successo ed è ospite su Rai 2 a I fatti vostri.

Ariete

Cari Ariete, la prima parte dell’anno sarà migliore rispetto alla seconda parte. Se ci sono vecchi problemi di carattere legale e finanziario bisognerà agire tra gennaio e maggio per sbloccare cose. Le stelle del 2025 creano un buon movimento nel lavoro e favoriscono incontri piacevoli e iniziative interessanti. Approfittatene.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox 2025, vi aspetta un anno vincente. Scelte radicali, drastiche e utili al benessere. Non sarà difficile ottenere vantaggi da questa situazione, dovete però essere bravi voi ad approfittarne. Buona grinta e Marte sarà attivo fino ad aprile. Potranno essere risolte questioni legali. Insomma, sarà un anno unico decisivo per un’evoluzione.

Gemelli

Cari Gemelli, nel 2024 alcuni problemi hanno rallentato la realizzazione di sogni e progetti. Il 2025 regala nuovo slancio e grande ottimismo. Da gennaio aria positiva nel lavoro e nei contatti con le altre persone. Saturno dissonante dice che non tutto è come prima. Utile riflettere bene sulle priorità e concentrarsi su ciò che per voi vale veramente, spiega l’oroscopo di Paolo Fox 2025.

Cancro



Cari Cancro, conquiste ma anche chiusure con il passato. In particolare nel primi 5 mesi in attesa che Giove entri nel segno. Sarà questo il momento più duro e in cui andrà seguita la bussola interiore per percorrere anche strade innovative. Vanno cacciati i pessimisti.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox dell’anno nuovo (2025), si potrebbe parlare di un triennio di grande forza, dal 2025 fino al 2027 saranno anni di crescita. Chi lavora in un’azienda avrà occasioni da sfruttare, chi partecipa a competizioni potrà vincere. Fate valere le vostre idee.

Vergine

Cari Vergine, sarà l’anno dell’affermazione graduale. Il 2024 è stato un anno di transizione, ora arriveranno sollecitazioni nuove per sentirsi bene. Un nativo vergine alla fine trova sempre una soluzione a qualsiasi tipo di attività. Nel 2025 giorno dopo giorno i Vergine potranno fare le scelte migliori.

Bilancia

Cari Bilancia, sarete pieni di voglia di fare, disponibilità e simpatia non mancheranno e i nati in questo segno potranno conquistare tante persone che incroceranno sul cammino. Attenzione a marzo e maggio quando Venere opposto che porterà qualche scontro residuo.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 2025, il nuovo anno regalerà diversi mesi positivi dopo le difficoltà del 2024, quando con l’opposizione di Giove i primi mesi sono stati difficili. Giove torna positivo, Urano non sarà più contro e Saturno porta nuove garanzie. Il 2025 sarà prodigo di nuovi traguardi professionali.

Sagittario

Cari Sagittario, gli inizi del 2025 regalano ancora qualche difficoltà e stress ma nella fase iniziale c’è comunque un Venere favorevole a marzo e maggio che aiuterà. Non bisogna farsi scoraggiare e pensare di dover lottare ogni giorno contro i mulini a vento.

Capricorno

Cari Capricorno, segno governato da Saturno, alcuni mesi dell’anno metteranno i Capricorno contro chi non si impegna come loro vorrebbero. Si pretende tanto con se stessi e i nati in questo segno pretendono altrettanto con chi hanno accanto.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 2025, saranno in gioco in diversi settori. Non avranno un attimo da perdere. In passato le spese sono state troppe, gli impegni eccessivi ma già da gennaio si ritroverà fiducia negli altre persone.

Pesci

Cari Pesci, il 2025 si apre con la quadrature di Giove ma solo all’inizio, ciò significa che ci saranno piccoli vuoti da colmare. I cuori solitari vivranno passioni nella seconda metà dell’anno. Nettuno che governa il segno assisterà i Pesci fino a marzo. L’emotività va gestita con attenzione per evitare paure o ansie.