Oroscopo Paolo Fox 2020, le previsioni complete: i segni fortunati del nuovo anno

OROSCOPO PAOLO FOX 2020 – Come da tradizione, Paolo Fox fornisce le sue previsioni per l’anno nuovo: come sarà il 2020 secondo l’oroscopo di Paolo Fox? Il guru degli astrologi farà una serie di speciali in tv il 31 dicembre 2019, ma intanto ha fornito alcune anticipazioni in uno speciale “Stellare” in abbinamento con il settimanale “Dipiù” e “DipiùTv”.

Ma cosa prevede l’oroscopo 2020 di Paolo Fox? Ecco allora le previsioni complete segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox 2020: le previsioni

ARIETE

Dopo un periodo difficile, in amore le cose migliorano da febbraio, quando Venere entrerà nel segno. Favoriti i nuovi incontri, soprattutto per chi è single, ma attenti a non andare troppo oltre e fare passi falsi. Per le coppie storiche possibile qualche momento di stanchezza. Cercate di rinnovarvi. Attenti ai soldi, Giove dissonante potrebbe causarvi qualche problema economico. Sul lavoro novità positive da marzo.

TORO

Sarà un anno davvero positivo per voi, perché avete un quadro astrale davvero positivo. Sfruttate questa situazione soprattutto per quanto riguarda l’amore. Se siete single, ci sono ottime possibilità di trovare l’anima gemella nel 2020. Uscite e datevi da fare, guardate avanti e lasciatevi il passato alle spalle. Sul lavoro Giove, Mercurio, Urano e Sole vi proteggeranno a partire da maggio.

GEMELLI

Nel corso del 2020 secondo l’oroscopo di Paolo Fox potranno nascere amori improvvisi per il vostro segno. Avete infatti tanta voglia di passione, ma questo non vuol dire che potete permettervi di tenere due piedi in una scarpa. Se lo state facendo, forse è il momento di prendere una decisione. Da febbraio Venere non sarà più contraria e potrete recuperare un rapporto in crisi. Da maggio migliorano le cose in campo finanziario, cisto che i problemi non sono mancati. Da giugno invece tanta voglia di fare bene sul lavoro, lanciandovi in nuovi progetti.

CANCRO

Amici del Cancro, questo 2020 sarà piuttosto faticoso nella prima parte, molto positivo nella seconda. In amore e nei rapporti interpersonali farete finalmente pulizia, eliminando dalla vostra vita quelle persone che non hanno più niente da dirvi. Potreste sentire il bisogno, soprattutto in estate, di fare un bilancio della vostra vita. Chi ha un partner potrà portare avanti ambiziosi progetti, a partire da maggio e giugno quando Saturno termina la sua opposizione. Nel lavoro risolverete i problemi che vi impedivano di ottenere risultati importanti a partire da maggio.

LEONE

L’oroscopo di Paolo Fox del 2020 prevede ottime prospettive in amore soprattutto a partire da febbraio. Il romanticismo entrerà prepotentemente nelle vostre vite, tanto che chi vi circonda quasi farà fatica a riconoscervi. Non rivangate il passato e guardate avanti, perché vi aspetta un ottimo anno a livello sentimentale. Fate nuovi incontri, ma evitate persone già impegnate. Favoriti i cambiamenti sul lavoro entro ottobre.

Oroscopo Paolo Fox 2020 | VERGINE

Nel 2020 riuscirete a sbloccare situazioni legate al passato, dando finalmente una svolta alla vostra vita professionale. A maggio possibili ripensamenti e rallentamenti dovuti a un vago senso di insoddisfazione. Rivedete alcuni accordi e rapporti, senza però discutere troppo. Per le coppie storiche è il momento di fare progetti importanti: figli o un matrimonio. Chi è single può tornare in pista.

BILANCIA

Cari Bilancia, periodo piuttosto stentato in amore, soprattutto a inizio anno. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 2020, dovete dare una svolta alla vostra storia programmando qualcosa di nuovo e uscendo dalla solita routine. I single potranno fare nuovi incontri, soprattutto nel corso della primavera. Conoscenze fatte ad agosto potrebbero invece risultare fallimentari.

SCORPIONE

Urano in opposizione vi inviterà a dare una svolta alla vostra vita, eliminando tutto ciò che è superfluo e superato. Questo vale in particolare per alcuni rapporti che ormai non hanno più nulla da darvi. In amore favoriti nuovi incontri nella prima parte del 2020. Sul lavoro tanta tensione a inizio anno, con Marte dissonante. Le cose miglioreranno dopo l’estate.

SAGITTARIO

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 2020 darete più importanza al lavoro che ai sentimenti in questo anno. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, potreste avere qualche delusione, ma le cose miglioreranno dall’estate. Chi è in coppia da tempo potrà fare progetti importanti, come avere un figlio. Sul lavoro ottime novità già da aprile: coglietele al volo ma senza essere troppo frettolosi.

CAPRICORNO

Amici del Capricorno, non siate diffidenti o sfiduciati, soprattutto in amore. Nella prima parte dell’anno sarete molto tentati a chiudervi in voi stessi, soprattutto se avete avuto pesanti delusioni in passato, ma adesso reagite e datevi da fare. Da aprile le cose migliorano, con il Sole favorevole. I single potrebbero innamorarsi oppure decidere di regalarsi avventure occasionali. Sul lavoro cogliete al volo nuove opportunità e occasioni. Per decisioni importanti aspettate l’autunno.

ACQUARIO

Amici dell’Acquario, imparate a vivere con minor gelosia. Speciale in particolar modo il mese di febbraio, durante il quale potrete fare nuove conoscenze. Attenti perché a marzo potrebbe crollare la passione con il partner. Sul lavoro a metà anno sarà il momento di fare un check della vostra vita e dei progetti che state portando avanti. C’è chi potrebbe non trovarsi più bene nel proprio ambiente di lavoro.

PESCI

Non lasciatevi più condizionare da ansie e paure ma vivete la vostra vita con ottimismo. In quest’anno, secondo l’oroscopo 2020 di Paolo Fox, molte cose potranno migliorare, ma solo se ci credete veramente. Avrete una netta e graduale affermazione sul lavoro, mostrando finalmente a tutti le vostre capacità. Giove e Saturno infatti proteggono i vostri progetti. In amore Marte torna attivo a metà febbraio questo indica un periodo di forza che durerà diversi mesi.