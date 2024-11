Oroscopo di oggi (25 novembre 2024): le previsioni per il segno del Sagittario

OROSCOPO OGGI SAGITTARIO – Siete del segno del Sagittario e volete sapere che giornata vi attende? Cosa dicono le stelle per l’amore e il lavoro? Noi di TPI abbiamo stilato l’oroscopo di oggi, 25 novembre 2024, per il vostro segno. Di seguito tutte le previsioni nel dettaglio:

SAGITTARIO

Oggi, 25 novembre 2024, il Sagittario potrebbe incontrare resistenze da parte di amici o familiari su alcune richieste o decisioni. La giornata non è ideale per affrontare argomenti complessi; è meglio attendere momenti più favorevoli per ottenere supporto. In amore, cerca di condividere eventuali preoccupazioni con il partner, ma evita conversazioni troppo delicate che potrebbero aumentare la tensione. Per i single, rimanda iniziative romantiche a un giorno più propizio. La pazienza sarà la tua forza.

