Oroscopo oggi: sabato 28 dicembre 2019. Le previsioni segno per segno

OROSCOPO OGGI – Tanti italiani tutte le mattine o spesso consultano l’oroscopo del giorno. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata. Ma qual è l’oroscopo di oggi, sabato 28 dicembre 2019? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore?

Ecco le previsioni per la giornata di oggi, sabato 28 dicembre 2019. L’oroscopo di oggi di TPI:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, la giornata è assolutamente positiva. Non potrete lamentare disturbi o malumori in questo sabato post-festivo, vi siete rilassati e rasserenati rispetto ad alcune situazioni della vostra vita e ora viaggiate a vele spiegate verso il nuovo anno.

Toro

Cari Toro, l’oroscopo di oggi vi suggerisce di non assecondare le provocazioni che arriveranno da qualche collega o amico. Non siete pronti a rispondere puntualmente ad alcune questioni, quindi prendevi il giusto tempo per organizzare difesa e contrattacco.

Gemelli

Cari Gemelli, anche se questo sabato potrebbe vedervi scendere dal letto con il piede sbagliato, in realtà la giornata ha in serbo allegria e leggerezza per voi. Tutta da vivere con il partner, nei sentimenti, un po’ ingrigiti dal rigore della routine. Svagatevi, amatevi e amate il prossimo.

Cancro

Cari Cancro, con Giove e Saturno in opposizione sembrerebbero non esserci proprio delle ottime notizie per questa giornata di fine dicembre. In realtà saprete essere saggi e affrontare con ironia qualche contrattempo e difficoltà, così che il sabato filerà liscio come l’olio.

Leone

Cari Leone, non aspettate domenica, quando la Luna sarà contraria, per prendere una decisione o cercare un chiarimento dopo un’accesa discussione. Carpe diem, con diem che sarebbe proprio questo sabato, in effetti. Le relazioni personali stanno per avere “un’impennata” nella vostra vita.

Vergine

Cari Vergine, forse dovreste togliere un po’ il piede dal pedale del freno. Non vi siete stancati di vivere emozioni a metà? Di provare una mezza gioia per evitare il dolore? Iniziate a ricercare un po’ di coraggio in questo sabato, il coraggio di sentire a pieno tutti i vostri sentimenti.

Bilancia

Cari Bilancia, Luna e Venere vi guardano con gli occhi dell’amore, o almeno così si dice in questi casi, quelli in cui la parte passionale prende il sopravvento e vi fa vivere le emozioni a forte intensità. Anche a persone sempre ben “bilanciate” come voi.

Scorpione

Cari Scorpione, la giornata di oggi vi vedrà un po’ nervosi e irascibili, ma è solo lo stress che sta uscendo fuori per andare altrove e lasciarvi un fine settimana di riposo e quiete. Cercate di dedicarlo a voi stessi e ai sentimenti, vivete il tempo come se fosse un tempo infinito.

Sagittario

Cari amici del Sagittario, Luna e Venere vi mostrano il loro miglior volto e voi non vedevate l’ora di vivere un week end come questo: denso, pieno, spensierato. Contornatevi delle persone che più amate e cercate di dirimere qualche tensione anche con chi vi piace di meno: in fondo è importante anche confrontarsi con chi non la pensa come noi.

Capricorno

Cari Capricorno, oggi, sabato 28 dicembre, avrete meno peli sulla lingua del solito. Risponderete in modo del tutto onesto e sincero ad alcune domande importanti che vi verranno poste, facendo arrivare un messaggio importante al destinatario: non avete più voglia di perdere tempo.

Acquario

Cari Acquario, state recuperando a livello sentimentale dopo qualche giornata passata tra litigi e tensioni. D’altronde avevate bisogno di sfogarvi e, ora che lo avete fatto, dovete anche essere disponibili ad ammettere i vostri errori e andare avanti.

Pesci

Cari Pesci, è un sabato intrigante, all’insegna delle nuove conoscenze e delle belle novità per il 2020. Anche sul lavoro si sono risolte alcune questioni che vi avevano fatto impensierire, quindi è ora di godersi un bel fine settimana rilassante e piacevole.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda dicembre 2019, tra i segni fortunati c’è il Toro, un segno che non fa mancare coraggio nelle proprie scelte e che chiuderà il 2019 davvero con i botti.

Molto bello questo mese anche per il Cancro, che inizia a sentire il vento del cambiamento soprattutto nelle questioni lavorative. Mentre il Capricorno sarà impegnato, con risultati enormi, nel migliorare alcuni aspetti spigolosi del proprio carattere, per la gioia di tutte le persone che staranno loro intorno.

