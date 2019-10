Oroscopo oggi: sabato 19 ottobre 2019. Le previsioni segno per segno

OROSCOPO OGGI – Molti italiani ogni giorno cercano l’oroscopo del giorno e le previsioni riguardo al proprio segno. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata. Ma qual è l’oroscopo di oggi, sabato 19 ottobre 2019? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore?

Ecco le previsioni per la giornata di oggi, sabato 19 ottobre 2019. L’oroscopo di oggi di TPI:

Ariete

Cari Ariete, in un sabato dove l’amore fa da protagonista, finalmente vedrete arrivare quelle conferme che attendevate da tempo da parte del partner. Ora si può cominciare a pensare in grande, quindi festeggiate. Sul lavoro, invece, dovrete attendere qualche altro giorno per sentirvi soddisfatti del vostro impegno.

Toro

Cari Toro, il vostro oroscopo di oggi annuncia che sarà un sabato ricco di divertimenti, soprattutto amorosi. Vi ritroverete a non sapere a quale corteggiatore dare più retta, quindi se siete single avrete la possibilità di trovare la persona che fa per voi. Chi è in coppia, invece, potrebbe essere turbato da qualche fastidio.

Gemelli

Cari Gemelli, a volte il vostro carattere può risultare molto difficile da digerire, soprattutto a chi ha una personalità opposta alla vostra. Cercate di evitare quei comportamenti che sapete possono infastidire e passerete una giornata assolutamente tranquilla e positiva.

Cancro

Cari amici del Cancro, l’oroscopo di oggi è decisamente positivo per voi. Riuscirete a centrare il bersaglio in molte situazioni, il che aumenterà la vostra fiducia in voi stessi. Soprattutto la vita privata è un settore con 5 stelle. Godetevi questo periodo.

Leone

Cari Leone, Giove e Venere contribuiscono a rendervi così lucenti che nessuno potrà resistervi. L’amore va a gonfie vele, anche per i single che si stanno godendo un momento di passione e leggerezza. Sul lavoro anche non vi potete lamentare, tutto procede secondo i vostri desideri.

Vergine

Cari amici della Vergine, Venere continua a influenzare positivamente il vostro segno e vi offre la sua benedizione costante. Sul lavoro è invece arrivato il momento di rischiare e fare degli investimenti importanti: se non ora quando?

Bilancia

Cari Bilancia, il vostro oroscopo oggi non è il migliore in cui sperare. L’amore vi sta dando qualche preoccupazione, nel senso che c’è un dubbio che vi assilla e non vi fa lasciare andare completamente. Cercate di comprenderne le ragioni e di superare questa fase di stallo.

Scorpione

Cari Scorpione, qualche cambiamento nella vostra vita sentimentale non farà che darvi nuovo entusiasmo e voglia di amare. I single, in particolare, dovranno aprirsi a nuove esperienze, o perderanno qualche ottima occasione. Ma è il lavoro a darvi le vere soddisfazioni: promozioni importanti in arrivo.

Sagittario

Cari amici del Sagittario, l’oroscopo di oggi vi vede affannati, stanchi e un po’ amareggiati. Forse perché, soprattutto a livello amoroso, avete dato tanto e non vi siete visti corrispondere lo stesso. Siete delusi, ma non scoraggiati. Uscite e fate nuovi incontri.

Capricorno

Cari Capricorno, siete sicuri di voler mandare all’aria tutto quello che avete costruito finora? Siete sicuri di poter giudicare qualcuno dopo soli pochi mesi? Cercate di essere più pazienti e di scavare più in profondità con le persone. Sarete sorpresi di quello che troverete.

Acquario

Cari amici dell’Acquario, l’oroscopo di oggi vi vede sempre alla caccia di qualcuno di cui innamorarvi. Siete single da un po’ e non vedete l’ora di ritrovare qualcuno con cui condividere gioie e dolori. Ma siete sicuri di essere davvero pronti? Non siate troppo frettolosi nel rispondere a questa domanda.

Pesci

Cari Pesci, se siete single e avete finora instaurato numerose relazioni frivole e leggere è arrivato il momento di fare sul serio. Qualcuno, infatti, tiene molto a voi e vi metterà di fronte all’obbligo di fare una scelta. O fuori o dentro. Fate attenzione, dovete riflettere a fondo per non perdere un’importante occasione.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda ottobre 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro il Capricorno, che sta vivendo un periodo magico dal punto di vista lavorativo.

Non dimentichiamoci poi del Leone, che a inizio 2019 è stato eletto segno zodiacale dell’anno: anche in questo mese di ottobre continueranno le soddisfazioni per voi. Per finire invece, e questa è una novità, c’è anche lo Scorpione tra i segni fortunati: in amore siete in netta ripresa, ma adesso dovete fare di tutto per fare meglio anche al lavoro.

