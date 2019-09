Oroscopo oggi: mercoledì 25 settembre 2019. Le previsioni per tutti i segni

OROSCOPO OGGI – Tantissimi italiani ogni giorno cercano l’oroscopo del giorno. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata. Ma qual è l’oroscopo di oggi? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni per la giornata di oggi, mercoledì 25 settembre 2019. L’oroscopo di TPI:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, questa sarà una giornata intensa per quelli di voi che hanno commesso un errore di recente. Il perdono non è facile da ottenere, ma è facilissimo da dare. Imparate prima a chiedere scusa lasciando da parte l’orgoglio e vedrete che sarà più facile risanare la ferita. L’amore ha preso le distanze e questo vi fa soffrire, non forzate troppo la mano perché un sentimento non deve nascere per costrizione.

Toro

Cari Toro, questa sarà una settimana avvincente anche grazie alla Luna in Leone che sprona il vostro lato artistico. La creatività è il vostro pane a colazione, vi sentite invincibili in questo periodo, forse perché l’amore ha fatto finalmente breccia nel vostro cuore di pietra. Il campo professionale offre tante opportunità, dovete imparare a cogliere quella giusta.

Gemelli

Cari Gemelli, Venere insieme a Mercurio stimola i nuovi incontri, i single nati sotto questo segno potranno tornare in pista a partire da questo mercoledì di settembre. Se avete trovato una persona che vi interessa, non temporeggiate con il rischio di perderla, fiondatevi senza riflettere troppo a lungo.

Cancro

Cari Cancro, secondo le stelle questa sarà una giornata complessa dal punto di vista sentimentale. Non dovete trovare il pelo nell’uovo, il vostro partner potrebbe aver fatto o detto qualcosa che vi ha turbato, ma potrebbe essere dipeso anche da altro. Imparate a guardare anche la cornice di un quadro, non è giusto riflettere lo stress sulla vita privata eppure molto spesso succede. Dovete imparare a distinguere le varie aree grigie in modo da evitare questi grossi scogli fatti di cose dette e non dette.

Leone

Cari Leone, la Luna è nel vostro segno nell’oroscopo di oggi e promette grandi emozioni. Grandi emozioni, positive e negative. Lo stress ultimamente è arrivato alle stelle, non siete in grado di incassare altri colpi bassi, vorreste dire tutto quello che vi passa per la testa alla persona che vi provoca il malumore, ma sapete di avere dei vincoli e di non poter parlare francamente. Uno stile di vita tossico non vi porta da nessuna parte.

Vergine

Cari Vergine, Marte è dalla vostra parte e vi aiuta a raggiungere un obiettivo professionale messo in cantiere da tanto tempo. Approfittate della positività delle stelle per lanciarvi di petto in una nuova avventura, questo è il tempo di tirare le somme e capire se gli sforzi fatti finora hanno dato i loro frutti. Lasciate da parte l’opinione della famiglia.

Bilancia

Cari amici della Bilancia, questa sarà una giornata intensa per quelli di voi che hanno deciso di fare il passo più lungo della gamba. Siete stufi di aspettare il momento giusto, ve lo siete ripromesso per tutta l’estate e non volete più rimanere in un angolo a guardare amici e colleghi che se la passano meglio di voi. Cosa fare allora? Organizzate un viaggio, una rimpatriata, datevi da fare per coltivare di più la vostra sfera sociale e vedrete che i disagi professionali saranno più sopportabili.

Scorpione

Cari Scorpione, siete leggermente suscettibili quest’oggi. Qualcosa ha disturbato il vostro equilibrio e già da questa mattina il vostro nervosismo toccherà apici da record. Cercate di non buttare fuori tutto quello che vi passa per la testa, adottare un filtro serrato in queste circostanze non può fare che bene. Evitate di incappare in qualche litigio sentimentale, il vostro partner può incassare fino a un certo punto.

Sagittario

Cari Sagittario, la Luna in Leone stimolerà la vostra sicurezza, siete molto ottimisti quest’oggi e vi piacerebbe osare in qualcosa che non avete mai provato prima. Provarci con qualcuno che vi piace da tempo, ad esempio, potrebbe essere l’input adatto per questa giornata di grande coraggio. Datevi da fare.

Capricorno

Cari Capricorno, non lasciatevi abbattere da qualche rifiuto. Il campo professionale vi ha privato del sonno negli ultimi tempi, ma non dovete dargliela vinta, la vita non è fatta soltanto di lavoro, c’è molto di più e dovreste esserne consapevoli. Guardate oltre la punta del vostro naso, c’è un mondo intero da scoprire, amici, famiglia, hobby, basta alzare gli occhi per trovarli lì accanto a voi.

Acquario

Cari Acquario, la Luna opposta al vostro segno potrebbe creare qualche disagio, soprattutto perché siete convinti di avere ragione e rimanete delle vostre condizioni senza lasciare spazio al vostro interlocutore di dire la sua. Prima di istigare il conflitto, riflettete sul da farsi.

Pesci

Cari Pesci, questa sarà una giornata interessante. Il vostro oroscopo vi avvicina ad alcune verità scomode ma che affronterete a testa alta senza preoccuparvi delle conseguenze, preferite la verità alla bugia, ma non tutti la vedono allo stesso modo. Mantenete la calma.

