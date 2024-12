Oroscopo di oggi (23 dicembre 2024): le previsioni per il segno del Capricorno

OROSCOPO OGGI CAPRICORNO – Siete del segno del Capricorno e volete sapere che giornata vi attende? Cosa dicono le stelle per l’amore e il lavoro? Noi di TPI abbiamo stilato l’oroscopo di oggi, 23 dicembre 2024, per il vostro segno. Di seguito tutte le previsioni nel dettaglio:

CAPRICORNO

La giornata si presenta favorevole grazie alla presenza del Sole nel vostro segno, che vi dona forza e determinazione. Oggi vi sentirete motivati e pronti a portare a termine tutti i preparativi per le festività, curando ogni aspetto con precisione. La vostra disciplina sarà un vantaggio, ma ricordate di non esagerare con il carico di lavoro. In amore, il clima è sereno e rassicurante: potrete godervi dei momenti di intimità con il partner, mentre i single potrebbero sentirsi più aperti e pronti a nuove conoscenze. Sul lavoro, la giornata è ideale per fare bilanci e pianificare il futuro. Le stelle vi favoriscono nelle decisioni importanti.

