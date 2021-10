L’oroscopo fact-checking: gli astri sette giorni dopo

Sul quarto numero del settimanale TPI - The Post Internazionale, in edicola dall’8 ottobre, Roberto Corradi analizza le profezie di Paolo Fox

Ariete

«Cari Ariete, per quanto riguarda il lavoro, dovete avere il coraggio di andare avanti». E infatti per Marco Giallini, 4/4/1963, dopo il sonoro floppone del 3,8 per cento di share della puntata di “Lui è peggio di me” condotto su Rai 3 insieme a Giorgio Panariello, giusto un po’ di coraggio ci vuole.

Toro

Fox promette «Cinque stelle» ai nati nel segno del Toro: «Possibile ottenere un immediato successo». E invece per Alessandro Cattelan, 11/5/1980, i risultati della trasmissione “Da grande” in onda su Rai1 il 27/9 calano di un ulteriore milione e 120mila spettatori, al 5,5 per cento di share.

Gemelli

La profezia: «Settimana produttiva: per quanto riguarda il lavoro, è importante ritrovare un equilibrio». E invece il 30/9 il tribunale di Locri condanna l’ex sindaco Mimmo Lucano a 13 anni e 2 mesi di carcere per una sfilza di reati che all’inizio neanche erano stati ipotizzati.

Cancro

«Tre stelle» per i nati nel segno del Cancro: «Attenzione alle parole. Tenete a freno la lingua nel fine settimana». E infatti è stato meglio che Virginia Raggi non abbia risposto a Beppe Grillo, intervenuto il 2/10 a un suo comizio a Roma, dando la sindaca uscente già per spacciata.

Leone

Il consiglio: «Attenzione alle polemiche. Momenti di disagio […] Dalla prossima settimana qualcosa si aggiusterà». E infatti lo speriamo perché il 1/10 durante la trasmissione L’aria che tira Giuseppe Conte se ne esce con il congiuntivo creativo “indulgi” che lascia tutti piuttosto perplessi.

Vergine

L’oroscopo preannuncia: «Quattro stelle» ai nati nel segno della Vergine. «La situazione professionale cresce […] Riceverete buone risposte». E invece il 2/10 l’europarlamentare Carlo Fidanza si auto-sospende da Fratelli d’Italia dopo l’inchiesta di Fanpage sui finanziamenti illeciti.

Bilancia

L’astrologo assicura: «Cinque stelle […] Venere farà un transito importante. Settimana importante per fare delle proposte che saranno ascoltate». E invece il 28/9, Piero Fassino, nato il 7/10/1949, viene rinviato a giudizio per turbativa d’asta dalla procura di Torino per il Salone del libro.

Scorpione

Il divino: «Quattro stelle ai nati nel segno dello Scorpione. Per quanto riguarda il lavoro, la situazione migliora». E invece per Joe Biden si mette male: il 1/10 circola la notizia che Big Oil, Big Tech e Big Pharma stanno per scendere sul piede di guerra contro il suo piano economico.

Sagittario

Gli astri: «Secondo l’oroscopo settimanale, cinque stelle […] Per quanto riguarda il lavoro, finalmente qualcosa si muove: alcuni progetti andranno lavorati fin da adesso». E infatti il 1/10 Britney Spears, 2/12/1981, si libera finalmente del padre nel ruolo di suo tutore legale.

Capricorno

«Quattro stelle» ma se «c’è qualcosa che non vi piace, parlate!». E infatti, di cose che non piacciono a Greta Thunberg ce ne sono talmente tante che il 28/9 a Milano raduna migliaia di persone per rimproverare ai politici di prodursi sono in «bla, bla, bla» a salvaguardia del pianeta.

Acquario

Il nostro: «Bisogna fare i conti con la vostra voglia di fare cose diverse dal solito e la necessità di portare a casa i soldi». E invece il 1/10 la cantante colombiana Shakira viene aggredita e derubata a Barcellona da un branco di cinghiali: «Hanno preso la borsa con lo smartphone dentro».

Pesci

L’oroscopista: «Continua una fase favorevole […] I momenti più difficili sono passati». E invece il 2/10 viene diffusa una foto di Matteo Salvini con Roberto Jonghi Lavarini, al centro di un’inchiesta su finanziamenti illeciti, che si adopera per sottolineare il rapporto tra i due.

