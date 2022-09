Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 9 settembre 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 9 settembre 2022:

Ariete

Cari Ariete, in queste ore siete ottimisti, finalmente avete raggiunto un equilibrio: purtroppo, però, questo momento idilliaco prima o poi giungerà al capolinea. Godetevi quindi il momento.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, siete perspicaci, sapete bene quello che volete e sapete come raggiungere i vostri obiettivi. Cercate, però, di mantenere la calma e di non sbagliare strada!

Gemelli

Cari Gemelli, la giornata di oggi – 9 settembre 2022 – sarà un po’ movimentata, soprattutto dal punto di vista economico. Cercate di mantenere la calma, di ponderare bene le scelte e di evitare le spese inutili…

Cancro



Cari Cancro, state già pensando a cosa fare nel prossimo fine settimana… Devi pensare al presente, a questi giorni, senza dimenticare quelli che sono i vostri obiettivi. Un passo alla volta.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 9 settembre 2022), di base siete un po’ impulsivi, agite senza pensare e a volte sbagliate… Per non fare errori dovete riflettere perché ora vi toccherà prendere decisioni importanti…

Vergine

Cari Vergine, non sapete bene come agire in questo periodo. Cercate di capire il perché, di andare a fondo e di scoprire anche i vostri lati più nascosti.

Bilancia

Cari Bilancia, avete bisogno di buttarvi a capofitto, di prendere una decisione importante: non stavate aspettando altro. Attenzione, però, a come agite: non potete essere sempre impulsivi!

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, chi vi sta attorno vi ama molto. Voi d’altronde siete molto gentili, buoni. Ecco… cercate di non essere troppo buoni: c’è chi potrebbe approfittarsene!

Sagittario

Cari Sagittario, avete tanti impegni lavorativi da portare a termine e non sapete bene da dove iniziare. Cercate di pianificare tutto, di organizzarvi al meglio!

Capricorno

Cari amici del Capricorno, cercate di essere più liberi, di avere meno pensieri per la testa. Chi vi sta accanto vi conosce, sa come siete fatti: non potete frenare tutti…

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 9 settembre 2022), non avete forze, siete un po’ giù di morale. Cercate di mantenere la calma perché la giornata partirà male, ma potrebbe migliorare: tutto dipende da voi!

Pesci

Cari Pesci, avete bisogno di prendere una decisione importante: dovete essere coraggiosi e rischiare. Prima, però, cercate di riflettere: sapete bene chi siete e quanto valete!