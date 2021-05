Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 7 maggio 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 7 maggio 2021:

Ariete

Cari Ariete, durante la giornata di oggi mantenete molto alta l’attenzione, questo vi permetterà di raggiungere i vostri obiettivi. La vostra empatia con i colleghi sarà fondamentale.

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, potreste sentirvi sommersi da molteplici responsabilità. Tuttavia, ricordate che grazie alla vostra spiccata dote organizzativa, riuscirete ad arrivare lontano.

Gemelli

Cari Gemelli, molti di voi credono che le persone attorno a voi non apprezzino sempre ciò che fate per loro… Non portate rancore, provate ad aprirvi e parlare con loro.

Cancro

Cari Cancro, durante la giornata di oggi – 7 maggio 2021 – vi conviene evitare discussioni e conflitti. Non siete dell’umore adatto e non ne uscireste vincitori. Rimandate a domani tutte le questioni spinose.

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (7 maggio 2021), fate attenzione al modo in cui deciderete di utilizzare il vostro intuito. Se usato bene…

Vergine

Cari Vergine, state attraversando un periodo di forte incertezza e la vostra autostima la vostra autostima viene continuamente minata… Provate a fissarvi degli obiettivi giornalieri e state lontano dalla monotonia.

Bilancia

Cari Bilancia, non sapete se buttarvi o aspettare? Seguite il vostro istinto, senza pensare troppo alle conseguenze. Coraggio!

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, vorreste prendervi qualche giorno per voi e per rilassarvi senza troppe responsabilità. Tuttavia, una questione familiare ve lo impedisce… Risolvete i problemi prima di agire.

Sagittario

Cari Sagittario, siete molto ottimisti, ma in questi giorni vi renderete conto di esserlo stati anche troppo. Va bene essere positivi ma fate attenzione a non perdere la ragione. Equilibrio.

Capricorno

Cari Capricorno, l’indipendenza che cercate oggi – venerdì 7 maggio 2021 – al lavoro deve essere equilibrata con certe questioni familiari.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (7 maggio), la vostra vita sentimentale è in una posizione privilegiata, il che ha un impatto positivo sul vostro morale. Supererete facilmente le difficoltà e mostrerete elasticità nei rapporti.

Pesci

Cari Pesci, durante la giornata di oggi temi più filosofici e astratti saranno di vostro interesse. Ma ricordate che se non fate del vostro meglio per mantenere pacifici i rapporti familiari, la sensazione di libertà che provate da un po’ di tempo non durerà a lungo.

