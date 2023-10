Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 6 ottobre2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 6 ottobre 2023:

Ariete

Cari Ariete, avete talento da vendere, lo sapete e oggi dovrete dimostrare chi siete e quanto valete. La fortuna è dalla vostra parte, avete finalmente ritrovato la serenità.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, siete ottimisti, intraprendenti, energici e chi vi sta attorno se ne sta accorgendo giorno dopo giorno. Bene anche la forma fisica!

Gemelli

Cari Gemelli, basta con le preoccupazioni: non potete risolvere i problemi di tutti, dovete pensare a voi stessi e ai vostri obiettivi. Dovete ritrovare la calma!



Cancro

Cari Cancro, cercate di lavorare di più, di restare concentrati su quella che è la vostra vita. Le discussioni sono dietro l’angolo, non dovete essere istintivi: fareste bene a riflettere di più!

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 6 ottobre 2023), avete voglia di circondarvi di bambini, di giovani: con loro vi sentite voi stessi, senza maschere. Dovete capire che non siete invincibili. Non ci sarebbe nulla di sbagliato nel chiedere aiuto…

Vergine

Cari Vergine, sapete chi siete, quanto valete e oggi – 6 ottobre – riuscirete a farlo vedere a tutti. Che ne dite di rilassarvi in questo venerdì e di trascorrere qualche ora in casa con la famiglia?

Bilancia

Cari Bilancia, cercate di assaporare questa giornata di ottobre: siete affascinanti, chi vi sta vicino vi vuole bene, ma a volte siete un po’ impazienti. E non va bene…

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, cercate di mantenere il sangue freddo per superare gli ostacoli: solo così riuscirete a risolvere i vostri problemi. Bene la forma fisica!

Sagittario

Cari Sagittario, attenzione al passato perché vi sta tormentando. Dovete andare avanti, proiettarvi verso il futuro: ascoltate di più il vostro corpo e cercate di capire quali sono le priorità!

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, basta con le polemiche, dovete pensare ad altro: fate bene a dire quello che pensate, ma fatelo con calma. E cercate di abbandonare le cattive abitudini!

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 6 ottobre 2023), le buone notizie stanno per bussare alla vostra porta. Finalmente avete trovato la serenità che meritate, ma attenzione alla dieta.

Pesci

Cari Pesci, dovrete risolvere un problemino. Per farlo avete bisogno di mantenere la calma. La fretta non è mai la giusta alleata!