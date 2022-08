Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 5 agosto 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 5 agosto 2022:

Ariete

Cari Ariete, siete già con la testa al futuro, ma attenzione perché dovete avere anche dei limiti. Volete troppo, a volte non riuscite a concludere nulla. Cercate di mantenere la calma perché nell’ultimo periodo avete tante responsabilità!

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko,siete un po’ nervosi, agitato e non riuscite a concentrarvi, come vorreste, sul lavoro. L’energia, in ogni caso, non vi manca e con questa riuscirete a superare ogni ostacolo.

Gemelli

Cari Gemelli, siete curiosi, avete scoperto tante cose e ora è il caso di giocare bene la partita. Non siate frettolosi e non fidatevi ciecamente sempre di tutti…

Cancro



Cari Cancro, nelle prossime ore sarete convincenti, attraenti e seducenti, ma attenzione a chi vi sta vicino. Non dovete essere troppo aggressivi, non potete pretendere troppo perché chi vi vuole bene potrebbe restarci male!

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 5 agosto 2022), bene il lavoro: siete empatici, sensibili e la vostra ambizione non spaventa i colleghi. Cercate, però, di essere critici e di non avere paura di nulla.

Vergine

Cari Vergine, finalmente sta per tornare la leggerezza nella vostra vita, dopo un momento difficile. Lasciatevi andare, cercate di divertirvi, ma sempre con dei limiti!

Bilancia

Cari Bilancia, cercate di mettere in pratica quello che avete appreso e di fare un viaggio dentro voi stessi. Vi farà bene scoprirvi e conoscervi di più!

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, siete un po’ distratti. Avete la testa tra le nuvole e non riuscite a concentrarvi più di tanto. I vostri obiettivi devono essere sempre chiari e precisi.

Sagittario

Cari Sagittario, nelle prossime ore sarete un po’ a disagio, avrete tanti pensieri e problemi da risolvere. E chi vi sta accanto potrebbe interpretare male le vostre azioni.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, sul lavoro siete maniacali, troppo precisi… Va bene l’organizzazione e la puntualità, ma non dovete trasformare tutto in ossessione!

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 5 agosto 2022), avrete tante responsabilità, ma voi non sapete e non potete neanche dire di no. Con calma riuscirete a uscirne fuori, magari da vincitori.

Pesci

Cari Pesci, siete creativi, avete tante idee e potreste addirittura mettervi in società con qualcuno. Sapete bene come trasmettere la vostra energia a chi vi sta accanto.