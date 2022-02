Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 4 febbraio 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 4 febbraio 2022:

Ariete

Cari Ariete, buon umore ma attenzione al vostro fisico, i crampi potrebbero essere un vero problema oggi.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, abbiate pazienza, la fretta potrebbe crearvi dei grossi problemi. Attenzione ai pasti.

Gemelli

Cari Gemelli, giorni altalenati per il vostro segno, tra alti e bassi dovrete sforzarvi di trovare un equilibrio per la vostra mente e il vostro corpo.

Cancro



Cari Cancro, non siate egoisti, lo stress potrebbe essere troppo in questo periodo, cercate di rallentare per osservare al meglio ciò che vi circonda.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 4 febbraio 2022), l’ottimismo sarà la vostra arma segreta oggi. Attenzione a non farvi demoralizzare dai non sorrisi che potrebbero circondarvi.

Vergine

Cari Vergine, giornata perfetta per placare i conflitti, tutto questo vi renderà orgogliosi. Evitate di essere troppo duri con voi stessi, abbiate più comprensione.

Bilancia

Cari Bilancia, il periodo è propizio per affrontare una dieta, il vostro corpo ve lo chiede a gran voce.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, la stanchezza sarà il vostro punto debole. Il periodo intenso potrebbe compromettere il vostro stato d’animo, attenti alle scelte: evitate un errore che potrebbe costarvi molto caro.

Sagittario

Cari Sagittario, brutte notizie in arrivo. Occupatevi del vostro corpo e della vostra mente, rallentate e mettete al primo posto la vostra salute.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, la troppa voglia di concludere alcune situazioni rischierà di trasformarvi in persone imprudenti. Cecare di ponderare le scelte per trovare un equilibrio indispensabile in questa fase della vostra vita.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 4 febbraio 2022), portate calma nella vostra routine quotidiana. Il vostro molto leggero di affrontare la vita potrebbe riservarvi brutte sorprese.

Pesci

Cari Pesci, la vostra vita privata dovrà essere difesa per evitare discussioni (anche profonde) nel rapporto con il partner.