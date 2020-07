Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 31 luglio 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 31 luglio 2020:

Ariete

Cari Ariete, secondo l’oroscopo di Branko continua il momento di tensione in famiglia, provocata da Mercurio insofferente, i vostri ragazzi protestano e i parenti sia vicini che lontani pretendono molto da voi anche a causa di questa Luna in Capricorno che chiude luglio e apre agosto, non è facile, eppure siete il segno del momento, grazie a Marte che risveglia le vostre emozioni più segrete che Venere rende poi concrete.

Toro

Cari Toro, luglio si chiude con una Luna meravigliosa che apre il mese di agosto, un segnale benaugurante per le prossime settimane, quando si parte con i favori di Giove-Luna congiunti in Capricorno per voi un sogno si avvera. Eccitante l’aspetto con Urano, con il favore di Mercurio nella migliore posizione, riuscirete perfettamente anche nel lavoro. Sfruttate appieno questi tre giorni di weekend per dare vita ad un amore perduto nella sala conferenze che è diventata la vostra vita insieme ad avvocati, notai, commercialisti.

Gemelli

Cari Gemelli, questa Luna può diventare orribile quando dal Sagittario provoca Venere nel vostro segno con la collaborazione di Nettuno in Pesci. Se è presente questa combinazione astrale, secondo Branko bisogna stare attenti a quello che vi circonda. Dopo una mezza giornata di duro lavoro, nel tardo pomeriggio potrete uscire da una miniera e inizierete a vivere, dopo un po’ di relax, questo weekend di agosto in modo adorabile.

Cancro

Cari Cancro, queste stelle nel weekend sono avare, Mercurio è agente e promotore delle vostre qualità più eccellenti nel lavoro, non può vincere da solo la pressione planetaria che inizia questa sera. Branko vi consiglia di viaggiare in mattinata, se avete deciso di partire. La conquista di Marte è un vostro fatto personale, riprende domani con Luna in Capricorno che con solo due giorni riesce a demolire ciò che voi volete chiudere.

Leone

Cari Leone, Nettuno in Pesci secondo l’oroscopo di Branko causa un po’ di malinconia, ma è naturale soprattutto con le persone di una certa età, è il pianeta dei ricordi. Ma è dall’amore che trarrete la vostra più grande forza, vi porta in agosto con una bella Luna in Sagittario, poi in Capricorno con una Venere in aspetto di conquista e Marte al massimo della passione, quasi una favola per le persone sole, anche non più così giovani.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Vergine

Cari Vergine, Venere in Gemelli dura da un po’, è diventata quasi un’abitudine, ormai lo sapete da almeno due giorni, gli scontri non mancano. Occhio ai farmaci, anche ai prodotti di bellezza, non abusatene. Venere è importante per la salute della pelle, il primo weekend di agosto tutto sommato è positivo, questo mese vi porterà Venere amica, sono alte le possibilità di guadagno con questa Luna di domani in Capricorno.

Bilancia

Cari Bilancia, le ultime battute di Mercurio negativo, poi passerà. Il weekend con la Luna in Capricorno già da oggi pomeriggio fino al plenilunio di lunedì 3 vi terrà sulle spine, sarete un po’ sotto esame. Inutile ricordarvi che siete toccati da transiti che intendono chiudere certi rapporti, cancellate le iniziative, potreste decidere di staccare con quello che ormai per voi è superato.

Scorpione

Cari Scorpione, si va su Marte. Secondo l’oroscopo di Branko, dovete guardare con emozione le sonde che partono verso il pianeta rosso, importante per voi insieme a Plutone che vi guida. Marte diventa tutto agosto una furia incontrollabile per il lavoro. Darete molta importanza alla crisi statale, alle sovvenzioni, ma Marte invece vuole lavorare da solo e realizzare quello che vuole e come lo vuole. Siete famosi per la vostra sensualità.

Sagittario

Cari Sagittario, la Luna è stata tutta la mattinata nel vostro segno, agitata anche per la famiglia e il matrimonio, soprattutto se state preparando un viaggio per le vacanze di questi tempi. Nettuno agitato si fa sentire con vertigini e nausea, soprattutto per le donne. Il trigono Luna-Marte incide sulla fertilità. Giove, il vostro grande padrone, è sconsolato da qualche anno, non si fanno più tanti figli nella penisola italiana.

Capricorno

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Branko dovreste essere in Grecia a godervi il sole, Giove transita nel vostro segno, dopo dodici anni Ferragosto con il grande Zeus sopra di voi e tanta fortuna da cogliere intorno a voi. Tutto può succedere, ci vuole solo un po’ di prontezza di spirito.

Acquario



Cari Acquario, bene ma non benissimo, dipende da come siete arrivati fino a fine luglio, forse non avete svolto il tutto in modo eccellente, ma le iniziative in questo cielo sono a vostro favore, eccezion fatta per Urano, ma ormai lo sapete, da un anno non va mai nel verso giusto. Queste stelle di inizio agosto parlano d’amore, partirete lunedì con una Luna piena, da oggi avete ottime possibilità di riuscita grazie alla fortuna di Venere.

Pesci

Cari Pesci, troverete un amore che per una ragione o per un’altra vi darà da pensare. Pesci è circondato da pianeti vecchi, tutti amici, che aiutano anche i giovani a farsi strada nella vita. Oggi insorge il problema della Luna, ma non solo nella prima parte della giornata, insiste con antipatia in certi ambienti professionali e non vi dà quella leggerezza di cui avete bisogno.

1. COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA / 2. TUTTI GLI OROSCOPI DI BRANKO

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 31 luglio 2020 Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 31 luglio 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 31 luglio 2020