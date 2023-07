Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 30 giugno 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 30 giugno 2023:

Ariete

Cari Ariete, il vostro entusiasmo sarà incontenibile e contagioso anche per le persone che vi stanno vicino. Dovrete però cercare di gestire bene le vostre finanze.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la vostra grande saggezza vi aiuterà a tirarvi fuori dai guai. Dal punto di vista finanziario servirebbe un giro di vite per evitare spese inutili. La vostra leadership e il vostro carisma rimangono indiscutibili.

Gemelli

Cari Gemelli, state vivendo un periodo un po’ caotico contrassegnato anche da scarsa fortuna. Con pazienza e saggezza bisognerà tirarsi fuori da questa situazione senza scoraggiarsi. Rimboccatevi le maniche.

Cancro



Cari Cancro, la carriera e le finanze sono al top in questo momento, ma la salute potrebbe segnare una piccola battuta d’arresto. Amore? Potrebbero presentarsi anche delle opportunità romantiche non indifferenti…

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 30 giugno 2023), dovrete fare un po’ di attenzione alla salute perchè potrebbe essere un po’ traballante in questa fase della vostra vita. La vostra personalità vi aiuterà ad affrontare anche le situazioni meno facili.

Vergine

Cari Vergine, la salute può rappresentare un vero tallone d’Achille per voi. Siete adattabili ad ogni situazione e non vi scoraggiate nemmeno davanti alle situazioni meno facili, ma in questo momento dovrete essere pronti alla battaglia.

Bilancia

Cari Bilancia, tenete a bada la vostra emotività perchè potrebbe giocarvi dei brutti scherzi… Non dimenticate di lavorare sempre sul vostro equilibrio interiore.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, il vostro spirito di avventura e il vostro desiderio di conoscere posti nuovi saranno il leit motiv del fine settimana che ormai è alle porte. Dovrete però stare attenti al vostro lato emotivo…

Sagittario

Cari Sagittario, la vostra energia e la vostra creatività sono alle stelle. Prestate attenzione però a qualcuno che vuole farvi lo sgambetto, soprattutto se si parla di lavoro.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, le vostre finanze stanno attraversando un periodo contrassegnato da una certa instabilità. Potreste cercare di compensare questo deficit con il vostro spirito di avventura.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 30 giugno 2023), ci sono tutte le condizioni per vedere decollare la vostra carriera. Tutto dipenderà dal vostro modo di approcciare alle varie difficoltà che si presenteranno.

Pesci

Cari Pesci, sta per arrivare una bella energia positiva soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale. La vostra leadership e il vostro carisma non saranno messi in discussione.