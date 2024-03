Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 29 marzo 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 29 marzo 2024:

Ariete

Cari Ariete, le stelle in questo momento dell’anno vi mettono in allerta, in particolare sul lavoro. Nel corso delle prossime ore dovrete fare molta attenzione alle persone che vi circondano.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la Luna sarà opposta: in arrivo una giornata molto nervosa e una forte sensazione di stanchezza vi pervaderà.

Gemelli

Cari Gemelli, è da un po’ che siete agitati, colpa di Venere in quadratura. Bisogna resistere, non cedere alle provocazioni, concedetevi qualche momento di relax.

Cancro

Cari Cancro, sarete tra gli indiscussi protagonisti della giornata. Luna, Marte, Venere, Giove e Saturno saranno in aspetto favorevole. Ciò significa che potreste tentare di tutto.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 29 marzo 2024), per voi non sarà una buona giornata, discussioni accese e polemiche la faranno da padrone, e questo accadrà sia sul lavoro sia in famiglia.

Vergine

Cari Vergine, c’è un buon numero di stelle favorevoli, ciò vi consentirà di ritrovare un po’ di tranquillità. La giornata si presta alle riappacificazioni, a contattare persone che non sentite da tempo.

Bilancia

Cari Bilancia, il vostro impegno professionale è già elevato ma Marte in Pesci lo raddoppia, per tenere questa andatura folle dovete metterci anima e corpo.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, in quasi tutta la giornata di oggi, 29 marzo, avrete la Luna nel segno, Marte e Venere nell’amico dei Pesci. E’ un venerdì che promette bene per l’amore.

Sagittario

Cari Sagittario, è giunto il momento di staccare la spina! Tra mille impegni arriva un momento dove ci si può riposare e rilassarsi, ma anche dedicarsi ad attività di svago.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, ci sarà una bellissima Venere a stuzzicare i vostri sentimenti, ma purtroppo sarete molto impegnati nel lavoro e dalle questioni pratiche.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 29 marzo 2024), Giove è in opposizione, la Luna in quadratura potrebbe rendervi un po’ tesi o causarvi qualche imprevisto.

Pesci

Cari Pesci, la giornata promette bene. Luna, Marte, Venere ci saranno in amore, possibilità di nuovi incontri intriganti, possibilità di provare nuove emozioni.