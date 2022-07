Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 29 luglio 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 29 luglio2022:

Ariete

Cari Ariete, durante la giornata di oggi l’umore sarà altalenante, cercate di non alimentare inutili polemiche e contate fino a 10 prima di esporvi.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, bello questo cielo per i sentimenti. Se vi interessa una persona non esitate a farvi avanti, potreste ricevere delle conferme positive.

Gemelli

Cari Gemelli, cielo che favorisce i creativi. Se avete in corso una trattativa non tergiversate e chiudetela entro la prossima settimana. Coraggio, ci siete quasi.

Cancro



Cari Cancro, il vostro è un cielo che parla d’amore. Siete delle persone affettuose e quest’oggi potreste essere oggetto di sentimenti travolgenti.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 29 luglio 2022), l’impegno sul lavoro è costante e la fatica si farà sentire ma la passione che vi anima riuscirà a far passare in secondo piano ogni malumore.

Vergine

Cari Vergine, alle volte risultate eccessivamente attenti ai dettagli e qualcuno oggi – 29 luglio 2022 – potrebbe farvi notare alcune cose che non vanno nel vostro modo di relazionarvi.

Bilancia

Cari Bilancia, se siete in coppia da tempo non è da escludere la possibilità di mettere in cantiere un progetto importante o di ufficializzare l’unione. Novità in arrivo!

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, siete un fedele supporto per una persona a voi molto cara che adesso avrà bisogno del sostegno di un amico. Siate, ancora una volta, un amico sincero e fidato.

Sagittario

Cari Sagittario, giornata che parte con qualche perplessità di troppo. Se avete qualcosa da dire al partner non esitate. Fatelo ora. Ricordate che la sincerità è uno dei migliori alleati della coppia.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, cielo importante per i sentimenti, ultimamente è come se vi foste liberati di un peso e siete più carichi che mai!

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 29 luglio 2022), avete una bella grinta, gli altri vi guarderanno ammaliati e non potranno fare a meno di starvi vicino, risulterete letteralmente irresistibili.

Pesci

Cari Pesci, il vostro è un cielo che parla d’amore. Se vi interessa una persona non abbiate remore e dichiarate i vostri sentimenti. Favorite le intuizioni.