Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 28 ottobre 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 28 ottobre 2022:

Ariete

Cari Ariete, giornata che va parecchio a rallentatore, ma poi pian piano le cose si aggiustano. Non spazientitevi se non tutto fila come vorreste, gli imprevisti fanno parte del gioco. Recupero da questa sera. Potete stringere accordi importanti e ottenere qualcosa di speciale.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, il lavoro ultimamente vi assorbe più del dovuto, ma voi saprete fare buon viso a cattivo gioco. Avete tante cose da fare e rischiate di andare nel caos. Non trascurate il partner, dedicate il giusto spazio all’amore.

Gemelli

Cari Gemelli, cielo interessante per i sentimenti. Chi è single da tempo può guardarsi intorno e trovare presto l’anima gemella. Non potete pensare di restare soli a vita, l’amore riempie di colori le vostre giornate. Sul lavoro favoriti i contatti con nuove città.

Cancro



Cari Cancro, in amore ci sono stelle a dir poco intriganti. Chi ha conosciuto da poco una persona può sperare che sia quella giusta per costruire qualcosa di bello insieme. Avete sensazioni positive come non vi capitava da tempo.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 28 ottobre 2022), con questo cielo l’invito è all’assoluta prudenza. Meglio non rischiare troppo. Se ci recente ci sono stati degli screzi con il partner quest’oggi cercate la via del dialogo. Inutile tenere il muso, provate a chiarirvi.

Vergine

Cari Vergine, chi desidera mettersi in gioco può incontrare presto l’anima gemella. Anche sul lavoro è un periodo ottimo per osare di più. Provate nuove esperienze, ruoli, opportunità, saprete dimostrare di avere tante frecce al vostro arco.

Bilancia

Cari Bilancia, non lasciate spazio a inutili e infruttuose polemiche. Che avete da guadagnarci? Nulla. Sembra che a volte vi piaccia stuzzicare chi vi circonda. Non sarebbe meglio mettere da parte i risentimenti e lanciarvi in nuove avventure?

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, chi vuole intraprendere una nuova collaborazione o relazione può farlo con grande entusiasmo e risultati evidenti. Favoriti i contatti con altre città. Potete lanciarvi in nuove avventure e cambiare aria.

Sagittario

Cari Sagittario, in questi giorni siete parecchio nervosi e giù di tono. A lavoro ci sono tante cose da fare e la sera tornate a casa stanchi. Avreste proprio bisogno di un po’ di ferie: se possibile prendetevi qualche giorno in occasione del ponte dei morti.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, finalmente avete trovato pace e serenità, come non vi capitava da tempo. Non male. Anche sul lavoro siete più felici e orgogliosi di quanto state facendo. Perché questa sera non organizzate qualcosa di piacevole con il partner?

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 28 ottobre 2022), che cielo stellato in amore. Davvero è arrivato il momento di chiudere un accordo importante. Preparatevi a vivere emozioni forti e autentiche. Chissà che un’amicizia in realtà non si riveli qualcosa di più.

Pesci

Cari Pesci, cielo che favorisce i creativi. Chi ha per le mani un progetto può portarlo avanti con entusiasmo e fiducia, dimostrando a tutti il proprio valore. Prima di chiudere un accordo importante, però, leggete bene tutte le clausole. Attenzione alle spese. Ultimamente sono state eccessive.