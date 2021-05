Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 28 maggio 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 28 maggio 2021:

Ariete

Cari Ariete, attenti e scrupolosi potreste tempestare il partner di domande, alcune fastidiose, cercate di evitare le discussioni o vi ci vorrà un avvocato…

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi – 28 maggio -, ci sono vette e grandi progetti da raggiungere, si sta aprendo un nuovo mondo, preparatevi ad un futuro lavorativo importante. Buone notizie anche per quanto riguarda l’amore con il partner che sarà felice solo perché gli permettete di amarvi.

Gemelli

Cari Gemelli, loquacità e capacità di giudizio sono le carte vincenti, mancano solo i soldi per realizzare i progetti. Sfruttate la pausa di lavoro per fare sport.

Cancro

Cari Cancro, non siete decisi riguardo le questioni di lavoro e qualche polemica potrebbe appesantire l’atmosfera con un collega. Amore? Uscite dal guscio e fidatevi…

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, un colloquio di lavoro darà la possibilità di mettersi in gioco. Le coppie potrebbero iniziare a programmare convivenze e matrimoni, i single saranno esigenti e perfezionisti.

Vergine

Cari Vergine, vi manca un po’ di fiducia nei collaboratori. Durante la giornata di oggi però avrete bisogno di amare, finalmente gli affetti vincono sul lavoro.

Bilancia

Cari amici della Bilancia, le vostre capacità di comunicazione e la competenza che dimostrate negli affari vi permette di ambire a traguardi importanti. Leggerezza e voglia di ridere, vi sentite rinvigoriti.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, le nuove sfide che siete chiamati ad affrontare vi danno energia e carica. Amore? Meglio recuperare un po’ di energie.

Sagittario

Cari Sagittario, siete agitati e non capita spesso di vedervi così inquieti. Nelle prossime ore potreste addirittura essere gelosi del partner, tutta colpa di Nettuno.

Capricorno

Cari Capricorno, la giornata promette bene. Siete disponibili e generosi con i collaboratori e anche con il partner, a dir poco adorabili. L’attività sportiva è importante, trovate un equilibrio.

Acquario

Cari amici dell’Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi – 28 maggio 2021 -, quanti programmi avete in mente per il futuro? Potrebbero rivelarsi vincenti. Per quanto riguarda i sentimenti, spirito contraddittorio e noia potranno creare discussioni con il partner.

Pesci

Cari Pesci, un amico o amante potrà dichiararsi, preparatevi ad emozionarvi. L’importante sarà seguire il vostro istinto, rilassatevi.

