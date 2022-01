Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 28 gennaio 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 28 gennaio 2022:

Ariete

Cari Ariete, dovete far capire ciò che vi gira per la testa, solo così tutto sarà più semplice nella vostra vita. Avete bisogno di libertà, ma dovete anche calmarvi e prendere fiato. Un passo alla volta.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, sta per tornare il passato e lo fa tramite un incontro, una telefonata. Siete stanchi (e si vede), forse sarebbero meglio riposarsi un po’ di più. Riprendete le forze in vista della nuova settimana.

Gemelli

Cari Gemelli, state seguendo la giusta strada, vi state dirigendo verso i vostri obiettivi e ora siete pronti a tutto. Anche a consumare energie in modo equilibrato.

Cancro



Cari Cancro, le attività di gruppo e il lavoro di squadra vi entusiasmano. Siete positivi, ma occhio a non innervosire troppo chi vi circonda. Se necessario, mordetevi la lingua.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 28 gennaio 2022), cercate di mantenere la calma, non dovete assolutamente innervosirvi: presto sarete in grado di superare gli ostacoli che si sono palesati.

Vergine

Cari Vergine, oggi – venerdì 28 gennaio – avrete un’ottima intuizione. State andando nella direzione giusta. Cercate solo di allontanare le cattive abitudini.

Bilancia

Cari Bilancia, siete vivaci, di ottimo umore, ma prestate attenzione alle pressione sanguigna. Forse siete tesi e non lo sapete: meglio rilassarsi un po’.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, vi attende una gioranta da vivere, da assaporare: si apriranno tantissime porte e bisognerà cogliere le opportunità al volo. Cercate di non essere impazienti.

Sagittario

Cari Sagittario, è arrivato (o quasi) il momento del relax, ora che la fortuna è dalla vostra parte. La mancanza di riposo si fa sentire perché non dormite abbastanza. Venite da una settimana tosta.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, oggi – venerdì 28 gennaio 2022 – sarate di buon umore, ottimisti e la vostra felicità sarà contagiosa. Bene la forma fisica, meglio eliminare le cattive abitudini dalla dieta.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 28 gennaio 2022), bisogna prendere il toro per le corna e anticipare un po’ le proprie mosse nel settore finanziario. Attenzione all’impulsività, forse è meglio prendersi un giorno di relax!

Pesci

Cari Pesci, siete protagonisti della vostra vita, non avete difficoltà a convincere gli altri a lavorare con voi. Basta con le discussioni, non hanno senso.