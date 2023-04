Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 28 aprile 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 28 aprile 2023:

Ariete

Cari Ariete, gli astri vi accendono le giuste idee per riuscire al meglio nella sfera degli affari. Cercate di non fomentare le discussioni: le incomprensioni con la dolce metà sono ostiche. Cercate di chiarirvi.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, siete più socievoli e aperti ai propositi altrui. Una questioni rimasta in sospeso riprende il via con slancio e vi offre un’opportunità vantaggiosa per fare carriera.

Gemelli

Cari Gemelli, non accontentatevi di ciò che vi viene offerto: potete puntare più in alto senza ombra di dubbio. Se dovete prendere l’automobile o fare un viaggio, controllate prima che tutto sia in ordine per la partenza.

Cancro



Cari Cancro, le stelle vi regalano idee interessanti per il lavoro: potreste riuscire a mandare a segno un affare con un escamotage da veri esperti del settore. La serata si conclude con un pieno di affetto e tenerezze.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 28 aprile 2023), cercate di affrontare le sfide che vi si pongono davanti con uno spirito più ottimista. Tra le mura domestiche non mancano incomprensioni e piccoli litigi da mitigare il prima possibile.

Vergine

Cari Vergine, gli astri vi aiutano a guardare più lontano, verso orizzonti vasti e forse un po’ spaventosi. Fatevi coraggio, perché ci sono occasioni che aspettano solo di essere colte!

Bilancia

Cari Bilancia, il vostro fascino oggi torna a livelli ottimali: siete carismatici e riuscite a metter su dei flirt niente male. In più, la passione in serata è vostra alleata.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, la Luna, da poco passata al primo quarto, vi conferisce sensualità e magico mistero: una combinazione perfetta per voi che siete sempre alla ricerca delle nuove conquiste! Occhio se avete già un partner a cui rendere conto…

Sagittario

Cari Sagittario, lo stress non vi lascia in pace: siete sopraffatti dagli impegni lavorativi e a casa vi assillano con scadenze e impegni da rispettare. Scaricate la tensione facendo attività fisica.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, riuscite a gestire alcune relazioni difficili ma necessarie in modo più consapevole e maturo. Nonostante ciò, i bisticci tra parenti non mancano: meglio trascorrere il tempo libero tra amici.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 28 aprile 2023), la sfera della salute e della forma fisica è in lenta ma inesorabile ripresa: ogni giorno che passa vi sentite sempre più vigorosi e forti. Sono favoriti gli sport in gruppo e le passeggiate all’aria.

Pesci

Cari Pesci, grazie alla vostra sensibilità percepite gli influssi positivi dell’oroscopo, che vi mandano raggi pieni di energia ed entusiasmo. lasciatevi prendere da questa gioia e provate a buttarvi in qualche nuova avventura.