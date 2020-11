Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 27 novembre 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 27 novembre 2020:

Ariete

Cari Ariete, siate prudenti negli affari. Fate molta attenzione a non fare spese e investimenti avventati. Problemi di liquidità potrebbero causarvi discussioni e discordia nei rapporti famigliari.

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, è arrivato il momento di pensare solo a voi stessi. Iniziate quindi a prendervi cura del vostro corpo, facendo uno sport che vi piace, ad esempio. È importante che tutto quello che decidete di fare vi aiuti a liberare la mente e avere pensieri positivi.

Gemelli

Cari Gemelli, oggi più che mai nella sfera sentimentale necessitano dei chiarimenti. Vi state portando dietro da tempo dei dubbi che devono essere sciolti. Non serve a nulla nascondere la testa sotto la sabbia.

Cancro

Cari Cancro, per voi sarà una giornata interessante e promettente. Finalmente vi state riprendendo dal nervosismo dei giorni passati, riconquistando la vostra serenità che raggiungerà il culmine nel mese di dicembre.

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Branko, si prospetta una giornata piuttosto complicata. In amore per i single non fate mosse avventate. Nelle coppie con il vostro partner fate le cose con calma non è il momento di osare. Per quanto riguarda il lavoro, procedete per la vostra strada, continuate ad essere pazienti.

Vergine

Cari Vergine, la giornata di oggi – 27 novembre 2020 – sarà molto proficua. In amore per i single state vivendo un ottimo periodo per gli incontri sfruttatelo. Per quanto riguarda il lavoro, si apriranno delle nuove possibilità cogliete l’occasione.

Bilancia

Cari Bilancia, per voi si prospetta una giornata particolarmente interessante. In amore per i single potreste incontrare una persona importante. Per le coppie con il vostro partner vivrete dei momenti molto passionali. Lavoro? Fatevi guidare dai vostri sentimenti.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi – venerdì 27 novembre 2020 -, sarà una giornata molto stimolante. In amore per i single sentite la necessità d’incontrare qualcuno, mettetevi in gioco. Per le coppie con il vostro partner vivrete dei momenti magici. Per quanto riguarda il lavoro, al momento state un po’ trascurando i vostri impegni…

Sagittario

Cari Sagittario, quella di oggi sarà un’ottima giornata, soprattutto sul fronte lavorativo. Le stelle saranno particolarmente generose con chi vorrà fare carriera. Approfittatene, per mettervi in gioco!

Capricorno

Cari Capricorno, quella di oggi (venerdì 27 novembre) sarà una giornata molto promettente, soprattutto in amore. Venere sarà in aspetto favorevole e aiuterà le coppie. Se ci sarà amore, nessuna difficoltà potrà incrinare la relazione!

Acquario

Cari Acquario, sarà un venerdì in cui usare la massima cautela in tutto ciò che farete. Nel corso della giornata potreste diventare un po’ nervosi… Sarà bene concentrarvi sui compiti che svolgerete.

Pesci

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Branko, oggi potreste ritrovarvi tra le mani alcune carte scritte. Per fortuna, Giove e Saturno in buon aspetto sosterranno dall’alto ogni questione di carattere pratico.

