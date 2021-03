Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 26 marzo 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 26 marzo 2021:

Ariete:

Cari amici dell’Ariete, siete consapevoli del fatto che un capitolo della vostra vita è giunto al termine ed è arrivato il momento di voltare pagina. Non temete per ciò che accadrà in futuro, ma siate ottimisti.

Toro

Questa giornata potrebbe trasformarsi in un giorno molto speciale nonostante le restrizioni, tutto dipenderà da come deciderete di affrontarla. Scacciate via la negatività e cercate di trovare il lato positivo in ogni situazione.

Gemelli

Sembrate molto fiduciosi rispetto al futuro, ma sapete anche che quello che potrebbe accadere un po’ vi spaventa. Cercate di essere sempre propositivi e non farti abbattere.

Cancro Siete pronti ad affrontare qualsiasi sfida la vita vi ponga davanti. Non avete timore del futuro e confidate nel domani. Chi si scontrerà con voi troverà una persona combattiva che non si lascia spaventare dal conflitto.

Leone

Cari amici del Leone, oggi siete un po’ giù per via della fase lunare. Sentite di non avere forze, ma non temete: se riuscirete a superare questo scoglio tutto tornerà alla normalità, comprese le energie.

Vergine

Anche se le giornate che si susseguono sono tutte uguali e questo vi mette di cattivo umore, dovete rimanere positivi. Non perdete la vostra fiducia nel futuro, poiché sarà la vostra forza nei momenti difficili.

Bilancia

Quello che imparerete nei prossimi giorni vi servirà da lezione per il futuro. Siete infatti all’inizio di una bellissima avventura che cambierà il vostro modo di approcciarvi alla vita.

Scorpione

Cari amici dello Scorpione, oggi non riuscite proprio a comprendere se il modo spavaldo con cui vi comportate significa che siete sicuri di voi, oppure troppo distaccati dalla realtà e non vi rendete conto dei rischi che correte. Cercate di riflettere bene prima di agire.

Sagittario

Finalmente vi state riprendendo da un periodo di stress dovuto a problemi economici. Continuate su questa strada e riprendete la forza che vi mancava da questa “risoluzione” dei tuoi problemi.

Capricorno

Avete cominciato un percorso molto tempo fa e ora siete determinati a portarlo a termine. La conclusione è vicina e le soddisfazioni saranno molte: non mollate proprio ora, mettetecela tutta.

Acquario

Dovete comprendere meglio quali siano i vostri limiti e la vostra capacità di sopportazione. Tendete sempre a voler accontentare tutti, ma senza curarvi mai di rendere felici voi stessi. Ripartite da questa considerazione.

Pesci

La vostra vita amorosa va molto bene e questo, di conseguenza, migliora molto il vostro stato d’animo. Sfruttate questo periodo per dare il meglio di voi in ogni campo della vostra vita.

