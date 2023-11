Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 24 novembre2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 24 novembre 2023:

Ariete

Cari Ariete, questo è un momento in cui potresti sentirti come se stessi camminando su una corda tesa: l’equilibrio interiore te lo dice. Ma non preoccuparti troppo, la tua avventurosità ti porterà attraverso situazioni che altri trovano difficili. Attenzione alle finanze, però, quel campo sembra un po’ scivoloso.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, sembra che ultimamente le stelle abbiano un po’ di alti e bassi per te. La tua energia potrebbe vacillare, quindi è il momento di dosarla saggiamente. In amore, potrebbero esserci alcune sorprese in serbo, mantieni gli occhi aperti.

Gemelli

Cari Gemelli, potresti sentirti un po’ come una nave in balia delle onde per quanto riguarda le finanze, naviga con cautela. L’amore? Non è tutto rose e fiori, ma neanche spine, diciamo che sei in una fase di “vediamo cosa succede”. Il lavoro ha i suoi alti e bassi, quindi tieniti pronto a ogni evenienza.



Cancro

Cari Cancro, qualche scoglio in amore potrebbe spuntare sul tuo cammino, quindi tieni gli occhi aperti e il cuore cauto. Sul lavoro, potresti sentire la pressione ma ricorda che ogni sfida è un’opportunità per crescere. La fortuna ti guarda dall’alto con un sorrisetto ambiguo.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 24 novembre 2023), metti le unghie a riposo e ascolta bene: potresti trovarti di fronte ad alcune sfide nel campo delle finanze e della salute. D’altra parte, la tua energia sembra inarrestabile! In amore? Beh, potrebbe esserci qualche scossone emotivo.

Vergine

Cari Vergine, i tuoi livelli di adattabilità stanno andando alle stelle. Potrebbe essere un buon momento per mettere alla prova quella tua flessibilità leggendaria. Sul fronte della salute, attenzione a non ignorare il tuo benessere, potresti dover fare qualche scelta importante.

Bilancia

Cari Bilancia, sembra che l’universo abbia deciso di giocare a ping-pong con la tua fortuna: aspettati dei rimbalzi imprevedibili. In amore potresti trovarsi in una giostra emozionale, quindi attaccati! Per quanto riguarda il lavoro, diciamo che non è il momento di fare i salti mortali. Le tue finanze? Beh, meglio tenere d’occhio gli spiccioli nel salvadanaio.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, sembra che l’universo ti stia lanciando un po’ di curve. La tua energia potrebbe essere in montagna russa e la fortuna è… beh, diciamo capricciosa. Amore e lavoro richiedono attenzione, ma non disperare per le finanze, hai il controllo più di quanto pensi.

Sagittario

Cari Sagittario, potrebbe essere un periodo di alti e bassi, con qualche sorpresa in termini di carriera ed energie fluttuanti. Le finanze sembrano stabili ma senza grosse novità. L’amore è un’altalena che richiede pazienza, mentre la fortuna…

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, sembra che l’equilibrio interiore stia ballando un tango con la sfortuna. Mentre per le finanze c’è una lucina in fondo al tunnel, l’amore è come il meteo: incerto. La carriera va a rilento e potrebbe servirti un po’ più di pepe nell’energia.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 24 novembre 2023), sembra che le stelle abbiano messo un po’ di pepe nel tuo percorso, eh? La tua adattabilità è in rialzo, quindi approfitta delle situazioni fluide. Sul lavoro potresti trovare qualche intoppo ma niente che tu non possa superare con un pizzico di saggezza. Attenzione alle finanze: quel senso di fortuna a volte inganna! E l’amore? Beh, diciamo che potrebbero esserci giorni migliori…

Pesci

Cari Pesci, sembra che le stelle abbiano qualche sfida in serbo per te. Non è il momento di rischiare in amore o finanze, ok? Tieniti stretto quello che hai e vai cauto. Sul lavoro, potrebbe esserci una svolta imprevista, tieni gli occhi aperti! La tua energia fluttua: cerca di mantenerla alta con un po’ d’esercizio.