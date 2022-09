Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 23 settembre 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 23 settembre 2022:

Ariete

Cari Ariete, chi vi sta attorno è allegro e felice e, di conseguenza, influenza anche voi e il vostro stato d’animo. Finalmente avete ritrovato il giusto equilibrio, avete chiuso con il passato e avete in testa solo i vostri obiettivi!

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la giornata di oggi – 23 settembre 2022 – sarà tranquilla e vi darà modo di pensare al vostro futuro e ai vostri progetti. Il cielo vi sorride, non dovete avere paura di rischiare!

Gemelli

Cari Gemelli, sapete bene chi siete e quanto valete. Conoscete le vostre reali capacità e l’autostima crescerà ogni giorno di più. In queste ore la sicurezza c’è, dovete solo concentrarvi sul futuro.

Cancro



Cari Cancro, cercate di capire quali sono le vostre priorità, a volte dovete anche imparare a dire no alle proposte che vi arrivano. Avete tante responsabilità, molte idee e forse poco tempo a disposizione per fare tutto… Cercate di restare calmi e sereni.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 23 settembre 2022), chi vi sta vicino vi ama. E voi non avrete certo difficoltà a convincere tutti dei vostri sentimenti: la fortuna gira dalla vostra parte, approfittane!

Vergine

Cari Vergine, durante la giornata di oggi – 23 settembre – avrete bisogno di fare qualcosa di utile e avrete intenzione di collaborare e condividere il vostro lavoro. Siete sulla strada giusta!

Bilancia

Cari Bilancia, le energie ci sono, ma cercate di non sprecarle… Avete veramente tanti impegni e poco tempo per voi stessi. Sbagliate, avete bisogno di riposarvi. Cercate di ricaricare le batterie.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, cercate di rallentare un po’ i ritmi, di riposarvi e prendervi cura di voi stessi e del vostro corpo. Ascoltatevi un po’ di più!

Sagittario

Cari Sagittario, attenzione alle discussioni, l’aria è un po’ tesa… Potreste arrivare a litigare con una persona che apprezzate tanto: cercate di restare calmi. Provateci fino in fondo.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, durante la giornata di oggi sarete un po’ distratti, non riuscirete a concentrarvi come giusto che sia e il lavoro vi assorbirà del tutto. Che ne dite di trovare un giusto equilibrio?

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 23 settembre 2022), le opportunità non mancano, dovete essere solo bravi a capire qual è quella più adatta a voi. Le soddisfazioni sono dietro l’angolo!

Pesci

Cari Pesci, siete sicuri di voi, delle vostre potenzialità, ma dovete anche mantenere la calma ed essere meno egocentrico. Questo aspetto di voi potrebbe infastidire chi vi sta accanto. Sul lavoro e non.