Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 23 aprile 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 23 aprile 2021:

Ariete

Giornata fastidiosa oggi Ariete. Sei intollerante alle persone, alla voglia di non fare.

Toro

Cari amici del Toro, dopo una settimana non semplice ti aspetta un netto miglioramento su tutti i fronti.

Gemelli

Non eccedere oggi Gemelli. Sii prudente. Dedicatevi allo sport e al partner che potrebbe sentirsi trascurato.

Cancro

Energia e ottimismo nella giornata di oggi Cancro. Ti aspetta una stagione promettente.

Leone

Leone, oggi guardati le spalle! Cura l’alimentazione, niente disordini a tavola e bevete tisane depurative. I rapporti oggi sono poco stimolanti.

Vergine

Oggi potete gioire amici della Vergine. È una giornata positiva su tutti i fronti! Ottimi gli astri per te.

Bilancia

Cari amici della Bilancia, state vivendo relazioni stabili, ma forse quello che manca è un po’ di dolcezza. Chiedetela al partner!

Scorpione

Lo sport vi aiuterà a scaricare lo stress. In arrivo una ventata di passione e a maggior ragione dovrete farvi trovare in forma!

Sagittario

Sagittario, oggi potete dedicarvi alle attività lavorative di difficile gestione, avrete così buone opportunità di raggiungimento degli obiettivi.

Capricorno

Amici del Capricorno, nella giornata di oggi vi aspettano nuovi incontri stimolanti. Approfittatene!

Acquario

Acquario, il consiglio migliore di oggi per te è quello di riposare e rilassarsi.

Pesci

Cari amici dei Pesci, in arrivo per voi tanta fortuna. Lanciatevi in qualcosa di innovativo, potrebbe essere la svolta.

