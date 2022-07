Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 22 luglio 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 22 luglio2022:

Ariete

Cari Ariete, quella di oggi – 22 luglio 2022 – è una giornata positiva, le persone attorno a voi apprezzeranno il vostro modo di fare e non riusciranno a resistere al vostro charme.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la stanchezza si farà sentire, ultimamente il lavoro vi assorbe ed è come se non riusciste a staccare mai la spina. Delegate!

Gemelli

Cari Gemelli, bello questo cielo per i sentimenti, un turbinio di emozioni vi avvolge permettendovi di ampliare la vostra cerchia di conoscenze.

Cancro



Cari Cancro, nelle prossime ore potrebbero esserci delle piccole tensioni sul lavoro, cercate di non alimentare inutili polemiche ma di pensare due volte prima di esporvi.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 22 luglio 2022), la vostra determinazione vi mette in una posizione favorevole sul lavoro anche se alle volte potreste dare agli altri l’impressione di darvi delle arie.

Vergine

Cari Vergine, se siete single fareste bene a guardarvi attorno, bello questo cielo per i sentimenti. Potreste scoprire un amore dietro una semplice amicizia.

Bilancia

Cari Bilancia, durante la giornata di oggi, 22 luglio, servirà cautela, alle volte vi svegliate con un po’ di pensieri ed avete bisogno di qualche minuto in più per carburare.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, sul lavoro la giornata nel complesso sarà positiva, non spazientitevi se non tutto va come avete previsto, alle volte anche i cambi di rotta si rivelano necessari.

Sagittario

Cari Sagittario, cielo prezioso per le coppie che potrebbero decidere anche di fare dei passi importanti in vista del futuro…

Capricorno

Cari amici del Capricorno, siete uno uno stato d’animo sereno, la pace invade la vostra anima e gli altri saranno letteralmente estasiati dal vostro pacato modo di fare.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 22 luglio 2022), la creatività è a mille e vi permette di trovare degli inediti ma preziosi spunti, fatene tesoro e presto ne vedrete i risultati.

Pesci

Cari Pesci, cielo davvero interessante per l’amore, se siete single non vi siete accorti che qualcuno vi guarda con occhi diversi? Non sottovalutate un’amicizia.