Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 21 aprile 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 21 aprile 2023:

Ariete

Cari Ariete, Giove vi offre l’opportunità di ampliare le vostre conoscenze e di apprendere nuove abilità. Sul lavoro, è un momento opportuno per approfondire la conoscenza di voi stessi e degli altri intorno a voi. L’energia di Venere e Marte nella vostra vita sentimentale può creare un’avventura appassionata.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Mercurio, il pianeta della comunicazione e dei messaggi, attraverserà il vostro settore lavorativo. Approfittate di questo transito per condividere le vostre idee con i colleghi e per elaborare insieme progetti interessanti. Venere e la Luna si combinano in Pesci per rendere positiva l’espressione dei sentimenti e il consolidamento delle relazioni affettive.

Gemelli

Cari Gemelli, il Sole nel vostro segno vi darà l’energia e la vitalità necessarie per eccellere nel lavoro. Sfruttate questa spinta di fiducia in voi stessi e negli altri intorno a voi. Marte e Nettuno sono in opposizione. Questo potrebbe farvi sentire instabili mentre affrontate nuove sfide con il vostro partner o con altri.

Cancro



Cari Cancro, la Luna vi aiuterà a coltivare la vostra sensibilità e ad ascoltare l’intuito domani, come previsto dal famoso astrologo Branko. Nel lavoro, l’energia lunare permette di comprendere meglio i bisogni degli altri e di agire con empatia. In amore, Venere e Marte favoriscono l’intimità nelle relazioni, approfondendo il legame con gli altri.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 21 aprile 2023), il Sole in trono con Saturno vi incoraggia a dimostrare responsabilità e impegno. Sfruttate questa opportunità per costruire una solida base per il vostro lavoro futuro, consolidando oggi la vostra posizione professionale. In amore, l’energia di Venere vi spinge a godere dello stare con il vostro partner e a sperimentare la gioia di condividere nuove (o vecchie) esperienze insieme.

Vergine

Cari Vergine, l’influenza di Mercurio sul lavoro e sulle relazioni può aiutarvi a trovare soluzioni ingegnose, mentre l’influenza di Venere sulla Luna aumenterà la vostra empatia nelle relazioni sentimentali. Ascoltate il vostro cuore: sa cosa vuole!

Bilancia

Cari Bilancia, il pianeta Venere vi offre un’energia magnetica e seducente. Sul lavoro, la vostra diplomazia e il vostro fascino vi aiutano ad andare d’accordo con colleghi e superiori, facilitando la collaborazione. In amore, l’influenza di Marte e Venere rende probabile che possiate vivere momenti di passione o di romanticismo o fare nuovi incontri in cui ciò è possibile.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, siete carichi di energia. Oggi al lavoro, approfittate dell’influenza di Marte per affrontare le sfide e perseguire i vostri obiettivi in modo aggressivo.

Sagittario

Cari Sagittario, una persona che amate e a cui tenete molto vi causerà grande preoccupazione o angoscia, perché ha un problema serio o potrebbe ferirvi comportandosi in un certo modo. Questa persona può persino tradire la vostra fiducia se è importante per l’azienda in cui lavoriamo entrambi, soprattutto quando sembra che io stia per perdere il mio lavoro

Capricorno

Cari amici del Capricorno, più che mai è necessario considerare le conseguenze delle proprie decisioni prima di agire. Dovrete scegliere tra diverse opzioni, ma potrebbe non essere chiaro perché l’opzione che sembra più favorevole a prima vista non è necessariamente la migliore.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 21 aprile 2023), sebbene la vostra personalità sia chiaramente fredda e razionale, oggi sarete guidati molto di più dal cuore – e questo lato intuitivo di voi dirigerà tutto in una direzione positiva. Se create opere artistiche o creative, il vostro successo è garantito.

Pesci

Cari Pesci, avete la tendenza a rinunciare alla lotta e a porgere l’altra guancia, ma oggi non lo farete. Piuttosto, vi farete valere con passione quando sarete provocati sia sul lavoro che nella vita privata.