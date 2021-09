Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 17 settembre 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 17 settembre 2021:

Ariete

Cari Ariete, protezioni e favori da parte di Marte e Saturno. Periodo giusto per concludere qualche affare, magari immobiliare. Manca un pizzico di entusiasmo nelle coppie stabili…

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, vi attendono ore di dolori e doloretti. Tranquilli: anche questa giornata passerà. Non prendete impegni lavorativi e concedetevi una pausa, avete bisogno di riguardarvi.

Gemelli

Cari Gemelli, le quadrature astrali favorevoli vi regaleranno una chance all’estero: non fatevela sfuggire. Flirt e avventure stuzzicanti vi rendono brillanti e simpatici.

Cancro



Cari Cancro, nelle prossime ore potreste andare incontro a divisioni, liti e tensioni per questioni lavorative o familiari, mantenete la calma. I giovani vedranno concretizzare un progetto sentimentale.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 17 settembre 2021), uscite prima da lavoro e concedetevi del relax. Siete reduci da giorni in cui siete stati sovraccaricati di impegni. Un massaggio è quello che ci vuole per riprendervi.

Vergine

Cari Vergine, durante la giornata di oggi – 17 settembre – vi si potrebbe palesare davanti una grande occasione. Un nuovo flirt, una proposta di lavoro… Tanta fortuna in arrivo grazie all’ottima quadratura di Marte.

Bilancia

Cari Bilancia, oggi sarete bellissimi e pieni di energia, nessuno riuscirà a resistere al vostro fascino, ma se qualcuno desiste ancora, non aspettate e dichiaratevi. La passione è garantita nelle prossime ore.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, figli, famiglia, cose di casa, lavori impegnativi e tanto altro da gestire. Non andate nel panico e fate una cosa alla volta. Serata promettente.

Sagittario

Cari Sagittario, nelle prossime ore una situazione propizia andrà sfruttata a vostro vantaggio. Il partner chiede conferme, ma voi fate orecchie da mercante, riflettete. Testa e cuore.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, secondo l’astrologo ci sono ottime notizie dal fronte degli investimenti grazie a Marte affarista che promette entrate di denaro.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 17 settembre 2021), negli ultimi periodi siete stati inconsciamente condizionati e questo vi ha portato al limite della sopportazione. Piangersi addosso non serve, attivatevi e trovate nuovi obiettivi.

Pesci

Cari Pesci, a caratterizzare i vostri rimedi sarà il vostro spiccato sesto senso. Una volta imparato a poter contare su di voi nessuno vi destabilizzerà.

