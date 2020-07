Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 17 luglio 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 17 luglio 2020:

Ariete

Ariete, questo venerdì 17 non sarà positivissimo per voi. Potrete inciampare in qualche scocciatura. E sarà una giornata piuttosto nervosa. Branko consiglia di tenere a freno l’irritazione e il nervosismo e affrontare la giornata con più calma possibile.

Toro

Amici del Toro, oggi le stelle vedono nella tua giornata la conclusione di una compravendita. Fate attenzione prima di prendere una decisione.

Gemelli

Buongiorno Gemelli, Venere è nel vostro segno in questa giornata e condizionerà in modo estremamente positivo la vostra vita. Oggi sarete seducenti e vi noteranno tutti.

Cancro

Giornata particolare quella di oggi per gli amici del Cancro. Siete in una fase di recupero, procedete con molta calma. Oggi potrebbe venirvi in mente una folle idea: prestate attenzione.

Leone

Giornata focalizzata sul lavoro, avrete successo cari amici del Leone. Buone notizie anche sul fronte del cuore, la persona che vi piace potrebbe farvi un piacere oggi!

Vergine

Cara Vergine, viaggia! Ti concederai una fresca ed energica pausa dalla routine.

Bilancia

Bilancia, in questa giornata l’oroscopo di Branko ti consiglia di restare te stesso perché sei fantastico così. Non cercare di somigliare ad altri.

Scorpione

Cari Scorpione, le responsabilità che hai sulle spalle non ti fanno stare sereno. Se le finanze lo permettono, organizza una piccola vacanza.

Sagittario

Amici del Sagittario, sul lavoro diventate sempre più importante. Nelle relazioni prendete tutto ciò che di positivo viene fuori.

Capricorno

Capricorno, vai forte sul piano finanziario e lavorativo. Ma gioca bene le tue carte.

Acquario

Cari amici dell’Acquario, questa giornata è dedicata al romanticismo. Lasciatevi andare alle gioie dell’amore.

Pesci

Pesci non ti fare appesantire la giornata dal lavoro domestico, cerca la tranquillità oggi.

