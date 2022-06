Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 17 giugno 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 17 giugno2022:

Ariete

Cari Ariete, la stanchezza sul lavoro si sta facendo sentire, non spazientitevi se tutto non va come vorreste. Tranquilli: recupererete già da domani. Approfittatene per rilassarvi, magari al mare…

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la giornata parte bene, siete maggiormente aperti e recettivi nei confronti degli altri. Attenzione però a qualche peccato di gola di cui potreste pentirvi…

Gemelli

Cari Gemelli, il desiderio di cambiare attività si fa sentire ma dovete sapere dove andare. Fate mente locale delle vostre reali esigenze. Lucidità e calma.

Cancro



Cari Cancro, in amore il periodo promette bene: se di recente avete conosciuto una persona carina non abbiate paura di lasciarvi andare. Cosa avete da perdere?

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 17 giugno 2022), la vostra intraprendenza e voglia di fare saranno premiate nelle prossime ore. Ricordate però di riposarvi ogni tanto… Non potete andare sempre di corsa.

Vergine

Cari Vergine, con la Luna in bell’aspetto le emozioni non mancheranno di certo. Se vi piace una persona non esitate a farvi avanti con coraggio. Magari è quella giusta…

Bilancia

Cari Bilancia, durante la giornata di oggi – 17 giugno 2022 – l’umore sarà altalenante, non saprete bene cosa volere e questo si ripercuoterà nelle relazioni con gli altri. Cautela e usate bene la testa prima di esporvi.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, anche per voi la stanchezza si fa sentire ma un netto recupero ci sarà già da domani. Nel fine settimana organizzate qualcosa di bello con il partner.

Sagittario

Cari Sagittario, in queste ore avete una bella grinta! Approfittane per portare avanti dei progetti che sono rimasti in sospeso per tanto tempo, forse troppo… Favoriti i contatti con nuove città.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, mettete al bando la razionalità e cercate di stare lontano dai piccoli malintesi. Se la vostra è una coppia stabile, avete bisogno di movimentare le acque.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 17 giugno 2022), sul lavoro potreste ricevere delle inaspettate gratifiche, il vostro ego (e, in alcuni casi, portafogli) ne gioverà. Buon momento anche per il cuore, guardatevi intorno.

Pesci

Cari Pesci, cercate di non alimentare inutili polemiche in famiglia, ultimamente siete piuttosto nervosi. Belle le emozioni che questo cielo regala ai cuori solitari.