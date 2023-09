Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 15 settembre2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 15 settembre 2023:

Ariete

Cari Ariete, l’opposizione del pianeta rosso vi rende molto tesi e suscettibili: cercate di commisurare le vostre reazioni al posto in cui vi trovate. Occhio a non perdere un’occasione importante per la vostra carriera.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, una splendida Luna Nuova porta rigenerante linfa vitale in diversi ambiti, tra cui gli affari e i rapporti sociali. Approfittate senza remore di questo cielo positivo!

Gemelli

Cari Gemelli, oggi vi conviene muovervi con prudenza: il novilunio appare in una posizione irritante nel cielo e vi esorta ad essere più misurati nelle scelte. Focalizzatevi sulle questioni familiari.



Cancro

Cari Cancro, il cambio lunare odierno apporta buone energie al vostro segno: siete coadiuvati in qualsiasi frangente da un cielo protettivo, che vi guarda di buon occhio.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 15 settembre 2023), la Luna Nuova di oggi vi promette novità interessanti in ambito economico, aprendovi la strada verso altre fonti di guadagno.

Vergine

Cari Vergine, il Novilunio è nel vostro segno! Anche la Luna è dalla vostra parte, assicurandovi un weekend di metà mese certamente ricco di soddisfazioni personali.

Bilancia

Cari Bilancia, il cambio lunare di oggi mette l’accento sui sogni: sia che si tratti di quelli che fate quando dormite, sia che si tratti di quelli che fate ad occhi aperti, dovete ascoltarvi.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, sotto la Luna Nuova in Vergine potete sperare di incontrare persone speciali a voi affini per interessi ed intelletto. Siate aperti a nuovi incontri, non si sa mai…

Sagittario

Cari Sagittario, il cambio lunare di oggi è alquanto faticoso: la Luna Nuova in Vergine rallenta il fisico e vi esorta a continuare le cure che avete già iniziato. Focus sui denti.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, il Novilunio vi esorta a guardare più lontano, ad allargare il vostro panorama. Se ciò a cui aspirate non riuscite a trovarlo nel posto in cui vi trovate, forse è giunta l’ora di pensare ad un trasferimento…

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 15 settembre 2023), la Luna Nuova non scuote più di tanto il vostro oroscopo, che per oggi promette di essere molto positivo sul fronte finanziario: il denaro sarà grande protagonista della vostra giornata.

Pesci

Cari Pesci, il Novilunio mette l’accento sul rapporto che avete con un eventuale partner. incomprensioni e confronti sono all’ordine del giorno, cercate perlomeno di trarne qualcosa di positivo.